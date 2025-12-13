Muere a los 86 años Abraham Quintanilla, padre de Selena: ¿qué se sabe de su muerte?

Muere Abraham Quintanilla, padre de Selena Especial

Muere Abraham Quintanilla, padre y manager de Selena Quintanilla, a los 86 años, la persona que marcó para siempre la carrera de la Reina del Tex‑Mex y la cultura musical latina — Abraham Isaac Quintanilla Jr., padre de la legendaria cantante tejana Selena Quintanilla, falleció este 13 de diciembre de 2025 a los 86 años de edad, confirmó su hijo, el músico Abraham “A.B.” Quintanilla III, a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

La noticia sacudió a la comunidad musical latinoamericana y a millones de seguidores alrededor del mundo que aún celebran el legado de Selena, conocida como la Reina del Tex-Mex. Hasta ahora no se ha dado a conocer públicamente la causa exacta de su muerte, aunque fuentes cercanas a la familia indican que ocurrió en paz y sin detalles de un hecho violento.

¿Quién fue Abraham Quintanilla?

Abraham Quintanilla nació el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, donde inició su carrera musical como cantante y guitarrista desde muy joven.

Antes de convertirse en la figura clave detrás del éxito de su hija Selena, fue miembro del grupo Los Dinos, una banda de estilo chicano y doo-wop que actuó activamente desde mediados de los años 50. Más tarde, dejó temporalmente la música para dedicarse a su familia, pero conservó siempre una profunda conexión con el arte y la gestión musical.

Cuando Quintanilla descubrió el talento vocal de su hija Selena, decidió formar el grupo “Selena y Los Dinos”, integrando también a sus otros hijos: A.B. como bajista y Suzette como baterista. Esta estructura familiar no solo consolidó una carrera musical exitosa, sino que también transformó la escena del Tejano en los años 80 y 90.

Bajo su dirección, Selena logró contratos discográficos, giras internacionales y reconocimiento global. Su éxito llegó al punto de convertirse en una de las artistas latinas más influyentes, ganando incluso un Grammy y llenando estadios en México, Estados Unidos y Latinoamérica.

La vida de Abraham también estuvo marcada por una de las tragedias más impactantes de la música latina: el asesinato de Selena en 1995, cuando tenía solo 23 años. Tras este devastador hecho, Quintanilla dedicó gran parte de su vida a preservar y honrar la memoria de su hija.

Organizó eventos recordatorios, participó en proyectos cinematográficos y series documentales, e incluso fue productor ejecutivo de la película biográfica Selena (1997), que llevó su historia a millones de espectadores. Más recientemente, colaboró con producciones como Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy en plataformas globales.

Además, fundó junto con su familia The Selena Foundation, una organización orientada a apoyar a niños en situaciones de crisis, extendiendo la influencia positiva de Selena más allá de la música.