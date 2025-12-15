¿Se filtró? Circula supuesto tráiler de Avengers: Doomsday con el posible regreso de Steve Rogers

En redes sociales comenzó a circular un video que ha encendido las especulaciones entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Se trata de un supuesto tráiler de Avengers: Doomsday que, de acuerdo con usuarios de X (antes Twitter), mostraría el posible regreso de Steve Rogers, el Capitán América interpretado por Chris Evans. Sin embargo, hasta el momento Marvel Studios no ha confirmado la autenticidad del material, por lo que todo se mantiene en el terreno del rumor.

¿Qué escenas hay en el supuesto tráiler de Avengers: Doomsday?

El video, que se difundió rápidamente y fue replicado por decenas de cuentas, muestra imágenes que aparentan pertenecer a una nueva entrega de los Vengadores. Entre los fragmentos más comentados se encuentra la aparición de Steve Rogers, lo que de inmediato provocó reacciones entre los fans, quienes no tardaron en teorizar sobre un posible regreso del icónico Capitán América al MCU.

No obstante, diversas publicaciones especializadas y usuarios han advertido que el material podría tratarse de una edición no oficial, elaborada a partir de escenas de otras películas, efectos generados por inteligencia artificial o material promocional antiguo. Este tipo de “filtraciones” no es nuevo dentro del fandom de Marvel, donde con frecuencia surgen avances falsos o incompletos que generan confusión y expectativa.

¿Cuándo se estrenará el tráiler oficial de Avengers: Doomsday?

De acuerdo con información que ya se había dado a conocer previamente, el tráiler oficial de Avengers: Doomsday podría estrenarse de manera exclusiva en salas de cine, acompañando las funciones de Avatar, estrategia que Marvel ha utilizado en otras ocasiones para presentar avances importantes de sus producciones más esperadas. Hasta ahora, esta versión sigue siendo la más sólida, aunque tampoco ha sido confirmada oficialmente por el estudio.

En días pasados, medios especializados señalaron que Marvel mantiene un fuerte control sobre sus materiales promocionales, por lo que una filtración de tal magnitud resultaría poco probable sin que hubiera consecuencias inmediatas, como la eliminación del contenido o pronunciamientos oficiales. A pesar de ello, el video continúa circulando en redes, alimentando teorías sobre viajes en el tiempo, multiversos y variantes del personaje de Steve Rogers.

Respecto al posible regreso de Chris Evans, el actor ha declarado en distintas ocasiones que su ciclo como Capitán América había concluido con Avengers: Endgame. Sin embargo, el desarrollo del multiverso dentro del MCU ha abierto la puerta a regresos inesperados, ya sea en forma de variantes o apariciones especiales, lo que mantiene viva la expectativa entre los seguidores.

Por ahora, Marvel Studios no ha emitido ningún comunicado que confirme o desmienta la veracidad del supuesto tráiler. Mientras tanto, la conversación continúa creciendo en redes sociales, donde los fans analizan cada segundo del video y comparan imágenes con producciones anteriores.

Hasta que exista información oficial, el supuesto tráiler de Avengers: Doomsday debe considerarse solo un rumor, aunque uno que demuestra el alto nivel de interés que sigue generando la próxima gran entrega de los Vengadores.