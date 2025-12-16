Tras la polémica con el bolillo, Richard Hart reitera su disculpa y respeta la cultura del pan mexicano

Panadería, Green Rhino , Richard Hart El panadero británico se disculpa tras criticar el pan mexicano: “Me equivoqué y lo lamento”

Richard Hart, panadero británico y dueño de la panadería Green Rhino en la Ciudad de México, difundió una disculpa pública dirigida a los mexicanos tras la controversia que generaron declaraciones suyas sobre la cultura del pan en el país.

El mensaje fue publicado en sus redes sociales, luego de que se viralizaran fragmentos de una entrevista grabada en 2024 para un pódcast, donde afirmó que en México no existía una sólida cultura del pan y que el trigo nacional no era adecuado para ciertos procesos de panificación.

También hizo una comparativa entre hábitos alimenticios de distintos países y hablaba de su experiencia al abrir una panadería en la capital. En ese contexto, señaló que el consumo cotidiano en México se inclina al pan dulce, lanzó críticas al pan salado industrial y calificó de “horrendo” al bolillo, lo que fue interpretado como un menosprecio a la tradición panadera mexicana.

Sus palabras provocaron una ola de críticas, al punto de que la panadería Green Rhino optó por desactivar los comentarios en su perfil.

¿Quién es Richard Hart?

Richard Hart es un panadero reconocimiento internacional. Fue jefe de panadería en Tartine Bakery, en California y cofundador de Hart Bageri en Copenhague junto al chef René Redzepi. Su trabajo también es conocido por haber servido de referencia para un personaje de la serie The Bear.

Panadería Green Rhino en la CDMX

Green Rhino abrió en junio pasado en la colonia Roma Norte, una zona marcada por proyectos gastronómicos internacionales.

El establecimiento ofrece pan dulce y salado, así como productos de temporada y sus precios han sido tema de debate en redes sociales. Tras la polémica, Hart aseguró que su permanencia en México implica una responsabilidad mayor de respeto hacia la cultura local.

Mensaje de Richard Hart a los mexicanos

En el comunicado, Hart reconoció su error y ofreció una disculpa directa. Aseguró que había leído los mensajes y escuchado la conversación generada en redes sociales, admitiendo que sus palabras no reflejaron el respeto que siente por el país. “Me equivoqué y lo lamento profundamente”, expresó.

El compromiso que asumirá Richard Hart tras la controversia

El británico reconoció que una disculpa no borra el agravio, pero afirmó que asumirá las consecuencias. Señaló que su prioridad será “escuchar más y hablar menos” y que buscará demostrar con hechos, y no solo con palabras, el respeto que la cultura mexicana merece.

Más allá de la disculpa, el caso detonó una conversación sobre tradición, identidad y gastronomía.