“Pozole y tamales gratis”: Santa Fe Klan invita a todos a recibir el Año Nuevo en su casa FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

A través de sus redes sociales oficiales, el artista convocó de manera masiva a una fiesta gratuita en la que prometió “caguamas, pozole y tamales”, además de música y un ambiente completamente familiar. El intérprete animó a sus seguidores a sumarse a la celebración y compartir alimentos para que “la fiesta alcance para todos”.

El festejo se realizará este miércoles 31 de diciembre, a partir de las 17:00 horas, afuera de su casa en la colonia Santa Fe. Ángel Jair Quezada, nombre real del músico, pidió a los asistentes llevar cosas como tostadas, limones o ponche, con el objetivo de que nadie se quede sin celebrar.

La música estará a cargo de diversos sonideros y grupos de cumbia, entre los que destacan Sonido Charly, La Cumbita y Los Hijos del Kiss, quienes pondrán el ritmo para despedir el año y dar la bienvenida al 2026.

Este tipo de convocatorias no son nuevas para el rapero. Durante diciembre, Santa Fe Klan organizó dos festejos gratuitos en la misma colonia: uno por su cumpleaños y otro con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, ambos con una alta asistencia.

Con estas acciones, el artista reafirma su cercanía con la comunidad y su agradecimiento a los seguidores que lo han acompañado, invitándolos a cerrar el año en unidad, música y celebración.