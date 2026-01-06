Muere Gerson, integrante de la Banda MS Muere Gerson Leos integrante de la Banda MS a los 36 años de edad (@gersonleos04 y freepik)

Durante la tarde de este martes 6 de enero, la Banda MS ha confirmado la muerte de Gerson Leos, integrante de la agrupación mexicana.

A través de un comunicado en redes sociales, la banda de regional mexicano confirmó el sensible fallecimiento de Gerson Leos, tecladista de la agrupación sinaloense.

“Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino. De parte de toda la Banda MS y Familia Lizos, descanse en paz”. Fueron las palabras de la banda sobre su compañero.

El mensaje se da después de que en horas anteriores diferentes medios estuvieran especulando sobre su posible fallecimiento.

En las redes sociales del músico recientemente había compartido fotografías de él junto a familiares y amigos celebrando el Día de Reyes.

¿Cómo murió Gerson Leos, integrante de la Banda MS?

De acuerdo con los primeros reportes, Gerson Leos habría fallecido durante la tarde de este martes 6 de enero en los campos del Club Sarabia, en Mazatlán.

Según se ha comentado, el músico habría estado jugando béisbol cuando se habría desvanecido, por lo que personas acudieron a auxiliarlo, llamando a los paramédicos. A pesar de la asistencia médica, Gerson Leos falleció supuestamente de un infarto.

¿Quién era Gerson Leos?

Gerson Leos, originario de Mazatlán, Sinaloa, era integrante de la agrupación mexicana Banda MS, donde se desempeñaba principalmente como tecladista, aunque también tocaba otros instrumentos. Era esposo de la mezzosoprano Sarah Holcombe, también originaria de Mazatlán, con quien formó una familia.