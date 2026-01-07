Café Tacvba vs Spotify: Rubén Albarrán pide boicotear la plataforma y exige retirar canciones de la banda (@ru.albarran)

Rubén Albarrán, vocalista de la banda de rock mexicana Café Tacvba, envió una carta tanto a Universal Music México como a Warner Music México solicitando que el catálogo de la agrupación que lidera sea retirado de la plataforma Spotify.

El músico, compositor, cantante, productor discográfico y activista mexicano, conocido por ser integrante y fundador de la banda de rock alternativo Café Tacvba, expresó las razones de la decisión de separar las canciones de art rock y folk formadas en Satélite, Estado de México, de una de las plataformas de música más utilizadas en el mundo.

¿Por qué razones Café Tacvba se va de Spotify?

Cosme, sobrenombre de Albarrán, anunció en un video compartido en redes sociales que la carta enviada a Universal Music México y Warner Music México tiene como objetivo desvincular su música de Spotify, empresa cuyo CEO, Daniel Ek, anunció en septiembre de 2025 que cambiaría su rol dentro de la compañía para incursionar en la industria militar.

De acuerdo con Rubén Isaac Albarrán Ortega, también conocido por sus seguidores como Ixaya Matatzin Tléyotl, la solicitud se debe a diversas razones, entre ellas las inversiones en armamento, la publicidad relacionada con ICE, el uso de un sistema de regalías que calificó como injusto, así como la utilización de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos y de las personas.

El intérprete de “Ingrata” señaló que la música debe tener significado, apoyar a los pueblos y darles fuerza.

Café Tacvba cuenta con más de 7.3 millones de oyentes mensuales en Spotify, y uno de sus temas más emblemáticos, “Eres”, supera las 566 millones de reproducciones en la plataforma.

Respecto al destino del dinero que se deduce por el uso de Spotify, Albarrán mencionó: “No queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sean usadas para patrocinar guerras o acciones por demás reprobables”, concluyó tras enviar las cartas a las disqueras WMM y UMM, que por contrato tienen los derechos de explotación del catálogo de Café Tacvba.

Rubén Albarrán pide a sus seguidores boicotear Spotify

El vocalista señaló que esta decisión responde a una contradicción con la visión artística y la ética, tanto personal como de la banda.

Además, Albarrán invitó a título personal a los seguidores de Café Tacvba a escuchar su música en otras plataformas y pidió abiertamente boicotear Spotify para no formar parte, dijo, de los abusos de poder ni de las guerras en curso.

“Es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor y significado”, concluyó el mensaje de Café Tacvba dirigido a sus seguidores respecto a su decisión de retirar su apoyo a Spotify.

Café Tacvba se suma a los artistas que abandonan Spotify por motivos éticos

La solicitud de salida emitida por Rubén Albarrán de la plataforma de música más escuchada del mundo, con 675 millones de oyentes activos mensuales, incluidos 263 millones de usuarios Premium, se suma a una larga lista de artistas que han decidido abandonar Spotify por motivos éticos.

Además de Café Tacvba, la banda australiana de rock psicodélico King Gizzard & the Lizard Wizard y la agrupación estadounidense Deerhoof también decidieron decir adiós a la empresa de origen sueco.

Deerhoof declaró sobre Spotify que se trata de “una estafa de extracción de datos disfrazada de empresa de música”.

De acuerdo con Cali 580, en Colombia, Edson Velandia comunicó a través de sus redes sociales la salida de su música de Spotify, en coherencia con su postura crítica frente al genocidio en Gaza.

Por su parte, Massive Attack decidió abandonar esta y otras aplicaciones vinculadas a inversiones bélicas, las cuales consideran dirigidas a la producción de armamento letal, en referencia a las inversiones del CEO de Spotify, Daniel Ek, en empresas de inteligencia artificial militar.