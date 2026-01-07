El capítulo perdido de El Chavo del 8: medios brasileños encuentran especial de Chespirito grabado en Cancún

Episodio perdido de El Chavo del 8 Coleccionista puertorriqueño recupera ‘joya extraviada’ de la televisión mexicana; se trata de un episodio de El Chavo del Ocho grabado en las playas de Cancún, hoy difundido por medios brasileños.

Roberto Gómez Bolaños, mayormente conocido como ‘Chespirito’, fue uno de los comediantes más icónicos en la historia de la televisión mexicana al ser creador de múltiples personajes que por décadas inundaron de risas el país, marea cómica que se extendió a otros terrenos latinoamericanos.

El éxito de Chespirito fuera de México es bastante conocido, siendo uno de los comediantes más queridos en países como Brasil y Argentina, sitios en los que su popularidad incluso superó la que tuvo con el público mexicano.

Este miércoles 7 de enero, extranjeros vuelven a demostrar el cariño que tienen al comediante mexicano, pues han hallado una ‘joya extraviada’: se trata de un episodio perdido del show Chespirito, en el que Gómez Bolaños interpreta tres de sus personajes más emblemáticos, incluyendo el Chavo del 8.

Medios brasileños difunden el episodio perdido de El Chavo del 8, hallado por un coleccionista

A través de redes sociales, FórumChaves, comunidad brasileña oficial de fans de el Chavo del 8, Chapulín Colorado y Chespirito (certificada por Grupo Chespirito), compartió en su cuenta de X el episodio extraviado del comediante mexicano, grabado en Cancún.

Así es, el Chavo del 8 no viajó únicamente a las playas de Acapulco, sino que también llegó hasta Cancún, localidad que había sido anteriormente rumorada en las especulaciones sobre episodios extraviados que pudieron ser grabados fuera de la famosa vecindad.

De acuerdo con la información compartida por FórumChaves, el coleccionista puertorriqueño Scoobyonda encontró este show extraviado, el cual pudo haber sido grabado en el año 1980 y transmitido por televisión durante el año 1983.

No es la primera vez que este coleccionista sorprende a la comunidad fanática de Chespirito, ya que fue el responsable de rescatar otro episodio perdido de El Chavo del 8 —Las goteras en la casa de Don Ramón—, labor que ha permitido reconstruir y preservar fragmentos valiosos de la televisión latinoamericana.

¿De qué trata el episodio perdido de El Chavo del 8 y dónde podrás verlo?

El episodio extraviado más reciente hallado por el coleccionista Scoobyonda está disponible en la cuenta oficial de la comunidad brasileña de fans de Chespirito, quienes difundieron el show con dos secciones completas:

El Chavo del 8.

Doctor Chapatín.

🚨 EPISÓDIO PERDIDO DO CHAVES ENCONTRADO!



Chaves não foi só a Acapulco. Também esteve em Cancún!



O colecionador "scoobyonda", de Porto Rico, que encontrou o episódio das goteiras na casa do Seu Madruga, achou mais essa preciosidade: um episódio do programa "Chespirito" com os… pic.twitter.com/urtMfcS8AK — Fórum Chaves (@ForumChaves) January 6, 2026

De acuerdo a la introducción del episodio, Gómez Bolaños también estaría interpretando su personaje Chómpiras, el ladrón torpe que también se convirtió un éxito dentro de sus sketches cómicos; sin embargo, la sección de este personaje no aparece a lo largo del episodio extraviado.

En cuanto a los otros dos sketches, destaca la participación de la mayor parte del reparto involucrado en las creaciones de Chespirito, a excepción de Ramón Valdés y Carlos Villagrán.

La primera parte del show muestra una clase del Profesor Jirafales, quien da una lección sobre el océano con la playa de Cancún de fondo; en la clase participan icónicos personajes como Ñoño, Popis, Godínez y la Chilindrina.

Por otra parte, en la segunda parte del programa, el Doctor Chapatín toma el protagónico, acompañado por otro personaje de María Antonieta de las Nieves, Doña Nieves, quienes comparten un picnic con la Bruja del 71 y el Señor Barriga; tanto éste sketch como el anterior, reúnen elementos clásicos de la comedia típica del actor.

¿Existen más episodios extraviados de El Chavo del 8?

Anteriormente, el coleccionista puertorriqueños halló otro episodio perdido ambientado en la tradicional vecindad del programa, capítulo que mostraba las complicaciones en el departamento de Don Ramón al verse infestado de goteras.

La recuperación de este episodio, el cual puedes hallar disponibles en YouTube, alimentó los rumores de la existencia de más episodios extraviados del comediante mexicano, por lo que la comunidad brasileña de fans invita a informar de cintas caseras antiguas de VHS o Betamax —preferiblemente grabadas entre los años 80 y principios de los 90— a través de su correo electrónico (chespiritolostmedia@gmail.com).

Este movimiento tiene el objetivo de hallar más joyas extraviadas de la televisión latinoamericana y preservarlas como parte de la historia.