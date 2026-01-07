Top 10 canciones para ponerte de buenas según la ciencia y la neurociencia emocional

Enero puede estar lleno de la idea de nuevos comienzos y actitud positiva; sin embargo, para algunos la “flogera postvacaciones” puede hacerles el día a día más complicado.

Desde playlists en el gimnasio hasta himnos personales para momentos difíciles, la música es una aliada que nos acompaña en la búsqueda ideal de dispersión, relajación o motivación.

Múltiples investigaciones han demostrado que, características musicales como el tempo, la clave musical y la letra, influyen directamente en nuestro cerebro y estado de ánimo. De acuerdo con el neurocientífico Jacob Jolij de la Universidad de Groningen en Holanda, existe una fórmula que permite predecir qué canciones son más eficaces para levantar el ánimo.

Fórmula musical: esta fórmula matemática evalúa las canciones que nos hacen sentir bien según su letra, tempo y su clave.

Esta fórmula matemática evalúa las canciones que nos hacen sentir bien según su letra, tempo y su clave:

La canción (FGI)

Letra (L)

Tempo en golpes por minuto (BPM)

Clave (K)

Tempo y ritmo: activan energía positiva

Las canciones con un tempo rápido (por encima de 150 BPM, según algunos estudios) tienden a activar respuestas corporales que incrementan la energía y reducen la sensación de fatiga.

Clave mayor y letras positivas

Las melodías en clave mayor y con letras alegres estimulan emociones más optimistas que aquellas en tonalidades menores. Además, la letra contribuye a la conexión emocional, especialmente si habla de temas como la celebración, el amor o la superación.

Conexión neuronal y memoria

El cerebro asocia canciones con momentos importantes de nuestra vida. Estas conexiones hacen que un tema no solo suene bien, sino que nos transporte a recuerdos felices, amplificando su efecto emocional.

La música impacta regiones del cerebro ligadas a las emociones, la memoria y las respuestas químicas de bienestar, como la liberación de dopamina, serotonina y otros neurotransmisores asociados con sensaciones agradables. Estudios sugieren que, incluso en entornos terapéuticos, la música mejora la recuperación emocional y física.

Top canciones que la ciencia dice que te harán más feliz

Aunque las preferencias personales importan, hay clásicos que aparecen una y otra vez en estudios sobre música y estado de ánimo:

Don’t Stop Me Now – Queen

Dancing Queen – ABBA

Good Vibrations – The Beach Boys

Uptown Girl – Billy Joel

I’m a Believer – The Monkees

Livin’ on a Prayer – Bon Jovi

I Will Survive – Gloria Gaynor

Walking on Sunshine – Katrina & The Waves

Este conjunto de temas se ha repetido en distintas listas y análisis que combinan estudios científicos con encuestas globales sobre música y bienestar.

Todo bien con la ciencia; sin embargo, no quería dejar pasar la oportunidad de compartir, una pequeña lista personal:

Africa - Toto

Echo Fuego - Attaque 77

Santa Lucía - Miguel Ríos

El Maestro - Baba sónicos

Hola - Miranda!

Believe - Cheer