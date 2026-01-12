Amy Winehouse: su banda original confirma fechas de conciertos en México para 2026

La banda original de Amy Winehouse anuncia conciertos en México Esta es tu oportunidad para escuchar la música en vivo de Amy Winehouse, conoce los detalles de sus fechas en México (@theamywinehouseband)

La banda original de Amy Winehouse ha confirmado conciertos en México para este 2026 y esta es tu oportunidad de escuchar sus canciones en vivo. Conoce todos los detalles.

Durante dos noches, México será testigo de una celebración de la música, vida y legado de Amy Winehouse, a través de la banda original que la acompañó a lo largo de su carrera musical.

La voz de Amy Winehouse sigue presente para miles de fanáticos en todo el mundo y México es uno de los países afortunados en poder escuchar sus canciones en vivo de la mano de los músicos que tocaron junto a la cantante.

The Amy Winehouse Band se estará presentando en la Ciudad de México y Querétaro en marzo de este 2026, traídos por Enlive Production.

Durante el show, podrás escuchar los éxitos de Amy Winehouse como “Valerie”, “Rehab”, “Love Is A Losing Game”, “You Know I’m No Good” y, por supuesto, “Back to Black”, canción con la que alcanzó el reconocimiento global.

La presentación estará acompañada de imágenes en pantalla y fotografías únicas que prometen una experiencia inolvidable para todos los públicos y fanáticos de Amy Winehouse.

¿Cuándo y dónde será el concierto de The Amy Winehouse Band en México?

La primera fecha confirmada para México de The Amy Winehouse Band es el jueves 19 de marzo en el recinto Club Latino en Querétaro a las 22:00 horas.

Club Latino se encuentra ubicado en Prol. Bernardo Quintana 165, Loma Dorada, 76060 Santiago de Querétaro, Querétaro.

La segunda fecha es en la Ciudad de México el viernes 20 de marzo de 2026 en La Maraka. Este show está previsto para iniciar a las 21:00 horas.

La Maraka está ubicada en calle Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020 Ciudad de México.

¿Cuánto cuestan los boletos para The Amy Winehouse Band en México?

Estos son los precios de los boletos para The Amy Winehouse Band en Querétaro:

VIP: $2,000

$2,000 Preferente: $1,500

$1,500 General: $1,000

Los precios anteriores son sin cargo por servicio.

Precios de los boletos para The Amy Winehouse Band en la Ciudad de México:

Vip Oro: $1,500

$1,500 Vip: $1,200

$1,200 Preferente: $1,000

$1,000 General: $800

$800 Planta Alta VIP: $950

$950 Planta Alta: $600

Los precios anteriores son sin cargo por servicio.

Para ambas fechas, podrás adquirir los boletos a través de la página arema.mx y en las taquillas del recinto.