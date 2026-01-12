¿Falleció Édgar Vivar? Esto es lo que ocurrió

¿Murió Édgar Vivar, el Señor Barriga de El Chavo del 8? Esto es lo que ocurrió

En cuestión de minutos, el nombre de Édgar Vivar se volvió tendencia en redes sociales luego de que comenzaran a circular mensajes que aseguraban que el actor había fallecido. Las publicaciones, sin fuente clara, provocaron incertidumbre entre miles de usuarios que crecieron viendo al entrañable Señor Barriga en El Chavo del 8 y más recientemente en la serie Vecinos.

La rapidez con la que se replicaron estas versiones hizo pensar que se trataba de una noticia confirmada, lo que desató una ola de reacciones y búsquedas en internet para conocer el estado de salud del actor.

¿Es verdad que murió Édgar Vivar?

La información que circuló en plataformas digitales es completamente falsa. Los rumores señalaban que Édgar Vivar había muerto a los 77 años, sin embargo, no existía ningún comunicado oficial ni confirmación por parte de su familia o representantes.

La desinformación fue tan extensa que incluso el tema fue abordado en el programa Hoy la mañana de este 12 de enero, ante la preocupación de la audiencia. Todo se originó a partir de publicaciones sin sustento que se difundieron sin verificación previa.

¿Qué dijo Édgar Vivar sobre los rumores de su muerte?

El propio actor se encargó de desmentir la noticia. Durante una entrevista con el programa Hoy, Édgar Vivar negó categóricamente haber fallecido y lo hizo con el característico sentido del humor que lo distingue:

“No, no me he muerto todavía, no tengo planes de hacerlo y espero que no venga una contraorden de allá arriba”, comentó entre risas.

Lejos de mostrarse molesto, el actor explicó que prefiere ver este tipo de situaciones desde un ángulo positivo. “No me molestan ese tipo de notas, al contrario, significa que soy una persona que sigue siendo de interés”, señaló.

Vivar también habló de su presente personal y profesional, asegurando que a sus 77 años se siente agradecido, con buen ánimo y con deseos de continuar trabajando. Añadió que sigue recibiendo propuestas para participar en telenovelas y películas mexicanas.

Actualmente, continúa dando vida a Hipólito Menchaca en la serie Vecinos, papel que lo mantiene vigente en la televisión.

¿Quién es Édgar Vivar?

Édgar Vivar nació el 28 de diciembre de 1948 en la Ciudad de México y es uno de los actores más queridos de la televisión mexicana y latinoamericana. Antes de dedicarse de lleno a la actuación, estudió medicina y llegó a ejercer como obstetra, una faceta poco conocida de su vida.

Alcanzó la fama internacional al formar parte del elenco de El Chavo del 8, donde interpretó a personajes inolvidables como el Señor Barriga y Ñoño, creados por Roberto Gómez Bolaños. Estos roles lo consolidaron como una figura esencial de la comedia televisiva durante décadas.

A lo largo de su trayectoria también ha participado en cine, teatro y doblaje, prestando su voz a producciones como Ratatouille y Mi villano favorito, además de aparecer en proyectos internacionales como El orfanato. Con más de medio siglo de carrera, Édgar Vivar sigue siendo un referente del entretenimiento y una figura entrañable para varias generaciones.