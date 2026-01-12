Globos de Oro 2026: marcados por política y sorpresas, “One Battle After Another” y “Hamnet” dominan

Golden Globes 2026 (Redes Sociales)

Este domingo 11 de enero de 2026 continuó oficialmente la temporada de premios con la celebración de la 83ª edición de los Golden Globes, una de las ceremonias más influyentes del calendario cinematográfico y televisivo a nivel internacional. El evento tuvo lugar en el Beverly Hilton de Beverly Hills, fue transmitido en vivo por CBS y Paramount+, y contó por segundo año consecutivo con la comediante Nikki Glaser como anfitriona.

Los Golden Globes son definidos por un grupo de alrededor de 400 votantes internacionales, lo que históricamente les ha dado un carácter impredecible y, en ocasiones, más estratégico dentro de la carrera rumbo al Oscar y los Emmy. Si bien se confirmaron varias tendencias marcadas por los CCA, también hubo algunos giros inesperados que podría cambiar las apuestas rumbo al Oscar.

La gran apuesta de Andersen y la ganadora de la noche

En el apartado cinematográfico, “One Battle After Another”, de Paul Thomas Anderson, fue la gran vencedora, llevándose la categoría de mejor película musical o de comedia, Teyana Taylor se consolidó como una de las propuestas más sólidas y comentadas de la temporada tras ganar el premio a mejor actriz de reparto, por su parte Anderson se llevo a casa dos estatuillas, para mejor dirección y mejor guion con lo que se convirtió en el segundo cineasta en la historia de los Globos en ganar película, dirección y guion en una misma edición. Esta gala lo ya visto en los Critics Choice Awards, donde también se llevó los galardones principales, confirmando su posición como uno de los títulos más fuertes rumbo a los Premios Oscar.

Let's hear it for this year's #GoldenGlobes winner for Best Picture – Musical/Comedy, One Battle After Another! 🙌 pic.twitter.com/XoqIRTCcHT — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

“Hamnet” da la sorpresa en drama

En el terreno del drama, la sorpresa de la noche llegó con “Hamnet”, pues la cinta dirigida por Chloé Zhao se impuso ante la favorita Sinners para ganar el premio a mejor película de drama. Minutos antes, Jessie Buckley ya había subido al escenario para recibir el premio a mejor actriz, reforzando el impacto de esta adaptación del libro de Maggie O’Farrell sobre la vida íntima de William Shakespeare.

DRUMROLL PLEASE...🥁



The #GoldenGlobes award for Best Picture – Drama goes to Hamnet! pic.twitter.com/kV1qXP56gs — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Aunque no se llevó los premios principales, “Sinners”, de Ryan Coogler, no se fue con las manos vacías pues logró ganar en la categoría de mejor banda sonora y el reconocimiento a logro cinematográfico y de taquilla, destacando como la película original más taquillera de los últimos 15 años, con más de 368 millones de dólares recaudados a nivel mundial.

Actuaciones destacadas y consolidación rumbo al Oscar

Otro de los grandes momentos fue la victoria de Timothée Chalamet, quien obtuvo su primer Globo de Oro como mejor actor en comedia o musical por el largometraje Marty Supreme. El actor había sido nominado anteriormente pero no pudo conseguir ningún premio hasta ahora, y con ello, el actor se perfila como uno de los nombres fuertes rumbo a los Premios de la Academia.

En las categorías de reparto, Stellan Skarsgård fue reconocido como Mejor Actor de Reparto en Drama por Sentimental Value, marcando su primer gran premio individual en Hollywood, mientras que Rose Byrne ganó como Mejor Actriz en Comedia o Musical por If I Had Legs I’d Kick You.

Televisión: Adolescence la indiscutible de la temporada

Al igual que en los Critics Choice Awards, en el apartado televisivo,“Adolescence” dominó con creces. La miniserie de Netflix se ha convertido en uno de los fenómenos críticos y de audiencia del último año, ganó Mejor Miniserie, y premios actorales para Stephen Graham, Erin Doherty y Owen Cooper, quien con apenas 16 años sigue acumulando reconocimientos importantes.

Por su parte, drama médico “The Pitt” obtuvo Mejor Serie de Drama, con Noah Wyle llevándose el premio a Mejor Actor, replicando su victoria en los CCA. En comedia, “The Studio”, de Seth Rogen, ganó Mejor Serie de Comedia o Musical, mientras que el propio Rogen fue reconocido como Mejor Actor.

At just 16 years old, Owen Cooper is the winner of a Golden Globe for his role in Adolescence👏 #GoldenGlobes pic.twitter.com/bgcQPupask — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Introduciendo la categoría “Podcast”

Esta edición de los Golden Globes también marcó un hito al convertirse en el primer año en que la ceremonia incluyó una categoría dedicada a los podcasts, un reconocimiento que refleja la evolución de los formatos audio visuales y narrativos, además de su creciente peso dentro de la industria del entretenimiento. La incorporación de este premio no solo valida al pódcast como una plataforma creativa con impacto cultural y comercial, sino que evidencia cómo las grandes ceremonias comienzan a ampliar su mirada más allá del cine y la televisión tradicionales, integrando nuevos lenguajes, audiencias y formas de consumo que hoy compiten en relevancia e influencia dentro del ecosistema mediático global.

Una gala marcada por el contexto político y la industria

Más allá de los premios, la ceremonia estuvo atravesada por el clima de incertidumbre política e industrial que se vive, no solo en Hollywood si no en todo el país. Desde el monólogo de apertura de Nikki Glaser hasta varios discursos de aceptación, se hicieron referencias a la situación migratoria en Estados Unidos, al futuro de los grandes estudios y a la crisis que atraviesa la taquilla tradicional frente al dominio del streaming.

A diferencia del tono más celebratorio de los Critics Choice Awards, los Golden Globes mostraron una gala ligeramente más contenida, con un discurso un poco más alineado al contexto social y económico que rodea actualmente a la industria audiovisual.

Golden Globes 2026 Mark Ruffalo (Redes Sociales)

¿Qué anticipan los Golden Globes rumbo al resto de la temporada?

Aunque los Golden Globes no tienen correlación directa con los Premios Oscar o Emmy, su influencia dentro de la narrativa de la temporada sigue siendo significativa. Las victorias de “One Battle After Another” y “Hamnet” refuerzan su posicionamiento en las principales categorías de la Academia, mientras que los triunfos consecutivos de Timothée Chalamet y Jessie Buckley consolidan campañas que ya venían bien encaminadas desde los Critics Choice Awards.

En televisión, el dominio de Adolescence, junto con el reconocimiento sostenido a The Pitt y The Studio, confirma una temporada marcada por el peso del streaming, la diversidad de formatos y una competencia cada vez más cerrada entre las producciones más prestigiosas del año.