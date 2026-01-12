Los cines son una especie en peligro de extinción

Valor Sentimental

Actualmente en los Golden Globes existen 28 categorías, entre las cuales se encuentra la de Mejor Actor de Reparto. Este año el ganador de dicho reconocimiento fue el interprete sueco Stellan Skarsgård por su trabajo en Affeksjonsverdi (Valor Sentimental).

Skarsgård es reconocido tanto por su trayectoria en el cine independiente europeo, como en producciones de Hollywood.

Sentimental Value

En la película más reciente del director danes Joachim Trier, Sentimentual Value, Skarsgård interpreta a Gustav Borg, un cineasta que abandona a su familia con el motivo de enfocarse en su carrera. Y quien tiempo después, ante una vida laboral en declive intenta sanar la relación con sus dos hijas; una de ellas una exitosa actriz que se niega a trabajar con el en un proyecto basado en su familia.

Durante su discurso de aceptación de la estatuilla, el actor le agradeció a su familia, entre quienes se encuentran sus hijos que también han logrado dar pasos exitosos en la actuación. A continuación se tomo el tiempo para darle el foco a las cintas que no cuentan con un presupuesto muy grande : “Pero sobre todo, estoy muy contento por esto, porque es una pequeña película noruega sin dinero para publicidad ni nada que pueda ver el mundo de esta manera”.

Y por último, para terminar de aprovechar al máximo su tiempo en el escenario, Skarsgård invitó a los presentes y a los demás espectadores a disfrutar de Sentimental Value en la pantalla grande:

“Ojalá la vean en el cine, porque son una especie en peligro de extinción. En un cine, donde las luces se apagan y, eventualmente compartes el pulso con otras personas. Eso es magia. El cine debería verse en los cines”.

Suben los precios, bajan las asistencias

Desde la pandemia del COVID- 19, se ha dado una innegable disminución de asistentes en las salas de cine, lo que se puede explicar con el auge de las plataformas de streaming, los altos precios y la falta de variedad en los horarios.

En todo el mundo es cada vez más frecuente escuchar la noticia de que los complejos de cine cierran sus sucursales porque ya no son un negocios rentable.

El problema radica en que no se ha encontrado, o más bien no han intentado un sistema que beneficie tanto a los cines como a su público. No hay duda de que si los precios fueran más accesibles, el promedio de asistentes aumentaría. En el caso de México, por ejemplo, entre el 2019 y el 2022, los boletos de cine aumentaron un 22 por ciento su precio.

Y aunque la comodidad de las plataformas del streaming es una realidad, sigue habiendo mucha gente que disfruta ir al cine. Esto se volvió evidente cuando las salas volvieron a abrir sus puertas después de la cuarentena, e incluso se sigue viendo durante los días de promociones que van desde el 2x1, hasta cuando los boletos están a mitad de precio.