Paramount demanda a Warner Bros.; exige información de su venta a Netflix

Paramount Skydance (PSKY) presentó una demanda donde exige más información a Warner Bros. Discovery (WBD) mientras continúa con su oferta hostil para adquirir la compañía, según informaron medios especializados.
En una carta enviada este lunes a los accionistas de Warner, el CEO de Paramount, David Ellison, indicó que se ha presentado una demanda ante el Tribunal de Cancillería de Delaware, solicitando que “ordene a WBD proporcionar esta información para que los accionistas tengan lo necesario para tomar una decisión informada sobre si aceptar o no nuestra oferta”.
La demanda se interpone a menos de una semana después de que la junta de WBD recomendara nuevamente a los accionistas rechazar la última oferta modificada de Paramount.
Operación millonaria
El mes pasado, Warner anunció un acuerdo con Netflix para la venta de su negocio de estudios y de streaming, en una operación valorada en unos 72,000 millones de dólares en términos de capital.
Tras hacerse público el pacto, Paramount dio a conocer su oferta hostil para hacerse con la compañía dueña de franquicias como DC o Harry Potter.