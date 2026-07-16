Lana del Rey Lana del Rey lanzará dos nuevos álbumes: esto es todo lo que se sabe del doble lanzamiento de “Stove” y “Spyda” (Instagram: (@honeymoon))

Tras dos años de ausencia discográfica desde el aclamado lanzamiento de Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd en 2023, Lana Del Rey ha sorprendido al mundo de la música. La intérprete de “Summertime Sadness” no solo está lista para regresar, sino que lo hará por doble entrada este año. A través de sus redes sociales, la artista confirmó que se encuentra afinando los detalles de dos anhelados álbumes de estudio que llegarán de manera casi simultánea: Stove y Spyda.

Stove: la belleza de una nueva experiencia

El que será su décimo álbum de estudio, titulado Stove, es un proyecto que ha generado especulaciones durante años. La propia cantante ha catalogado este trabajo como algo “encantador e intacto”.

Fuertemente influenciado por el género country y la estética del southern gothic, este disco representa la culminación de un largo proceso de maduración para Lana, quien recientemente contrajo matrimonio. Al respecto, la artista reflexionó sobre la evolución y los cambios en su entorno:

“Han pasado tantas cosas en los últimos cuatro años, tanto tiempo esperando a que todo encajara y tanto tiempo preguntándome si estaba bien que las cosas se estuvieran desmoronando”.

Con esta premisa, Stove promete ser un retrato de la belleza que radica en abrazar las nuevas experiencias y los giros inesperados de la vida.

Stove Portada y contraportada oficial del álbum "Stove"

Spyda: cuando el destino cambia los planes

Presentado como un álbum complementario de Stove, Spyda (su undécimo álbum de estudio) nació de manera completamente orgánica durante el proceso creativo del primero. La cantante describe esta producción secundaria como una especie de bitácora o comentario de todo lo que ha vivido recientemente.

“A medida que pasaban los años, surgió un hermoso álbum complementario… Una especie de comentario sobre todo lo que ha estado sucediendo, y la paciencia que se requirió, además de la confianza que tuve que tener en que no todo lo que no funcionaba se debía únicamente a mí”.

Con canciones que brotaron desde la duda, la esperanza y la necesidad de empezar de cero, Spyda retrata el crecimiento personal de Lana frente a la incertidumbre. “Cuando la vida decide llevarte por otro río, realmente no es tu elección y es, sin duda, una aventura en sí misma”, recalcó la cantante, dejando en claro que se encuentra en una etapa de profunda experimentación artística y personal.

Spyda Portada oficial del álbum "Spyda"

¿Cuándo saldrán a la venta ambos álbumes?

Aunque todavía no se ha revelado una fecha de estreno exacta para ninguno de los dos discos, Lana Del Rey adelantó que necesita aproximadamente un mes más para finalizar Spyda. Una vez concluido este proceso, ambos álbumes serán enviados de manera conjunta a producción en formato de vinilo, por lo que se espera que vean la luz en algún punto del 2026.