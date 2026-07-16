Matt Damon como Odiseo ¿Cuánto dura La Odisea de Christopher Nolan y de qué trata la película? (EFE)

El aclamado director británico Christopher Nolan junto a uno de sus proyectos más ambiciosos hasta la fecha: llevar a la pantalla grande La Odisea, el monumental poema épico de Homero. Al fusionar el drama humano con la mitología clásica, Nolan convierte lo que muchos consideraban una obra “imposible de adaptar” en un viaje cinematográfico que promete hacer historia en la cultura popular.

El retorno de Odiseo: Una lucha de diez años por volver a casa

La historia sigue al rey Odiseo (interpretado por Matt Damon), quien tras liderar y combatir junto a sus hombres en la sangrienta Guerra de Troya, emprende por fin el ansiado viaje de regreso a su patria.

Sin embargo, el retorno se convierte en una odisea de 10 años en la que la tripulación debe enfrentar constantes peligros, monstruos mitológicos e incertidumbres en territorios desconocidos. A pesar de los escenarios de pesadilla que ponen su vida en riesgo a cada paso, es el profundo amor por su familia y la esperanza de volver a verlos lo que le da la fuerza para superar los retos impuestos por los dioses.

Mientras tanto, la narrativa nos lleva de vuelta a Ítaca para mostrarnos la perspectiva de su esposa, Penélope (interpretada por Anne Hathaway). La cinta la retrata como una mujer fuerte y resiliente que debe criar a su hijo, Telémaco (interpretado por Tom Holland), mientras protege el reino por sí sola de decenas de pretendientes que la presionan para casarse y usurpar el trono.

En medio de esta tensión, un desesperado Telémaco busca incansablemente noticias de su padre, logrando descubrir que sigue con vida y lucha por regresar.

El clímax de la historia se desata con el esperado retorno del héroe. Al volver a Ítaca, Odiseo está tan cambiado por los años y el sufrimiento que únicamente su leal perro es capaz de reconocerlo al principio.

Tras revelarle su verdadera identidad a su hijo, padre e hijo unen fuerzas en una batalla decisiva para recuperar el trono, eliminando de forma implacable a los pretendientes para consolidar su regreso triunfal y la ansiada reunión familiar.

¿Cuánto dura la película de La Odisea de Christopher Nolan?

Fiel al estilo monumental de sus producciones, el filme de Christopher Nolan tiene una duración exacta de 2 horas con 52 minutos. Esto la convierte en una de las cintas más largas en la filmografía del director, lo que demuestra el enorme tiempo y dedicación que requirió sintetizar uno de los poemas más extensos y complejos de la literatura griega clásica.

El elenco de “La Odisea”

El ambicioso filme de Christopher Nolan no solo destaca por su monumental escala técnica, sino por reunir a una constelación de estrellas de Hollywood que darán vida a los icónicos personajes del mito griego, Matt Damon como el astuto rey Odiseo, Anne Hathaway en el papel de la fiel y resistente reina Penélope, Tom Holland como el joven y atlético Telémaco, hijo de Odiseo, Zendaya como la poderosa y sabia diosa Atenea, protectora del héroe, Charlize Theron como la enigmática hechicera Circe, uno de los personajes más cautivadores de la mitología y Robert Pattinson como el arrogante y despiadado Antínoo, líder de los pretendientes.