Revelan la causa oficial de la muerte de Sam Neill tras rumores por su salud: ¿De qué falleció el actor de Jurassic Park?

Causa de fallecimiento de Sam Neill El agente de Sam Neill reveló su causa de muerte tras informes periodísticos que contenían “imprecisiones y falsedades”.

Hollywood sufrió una importante pérdida tras el fallecimiento de Sam Neill, actor neozelandés de extensa trayectoria en cine y televisión, reconocido internacionalmente por su participación en franquicias como Jurassic Park y otras películas de gran alcance.

Tras una larga batalla contra el cáncer y posterior superación a la misma, la repentina muerte de Neill estuvo rodeada de rumores en redes sociales y en algunos reportes periodísticos, por lo que su agente contactó con medios de prensa para revelar que se trató de una neumonía contraída tiempo después de haber librado el linfoma.

Revelan causa de muerte del actor de Jurassic Park: agente de Sam Neill desmiente rumores de recurrencia del cáncer

A inicios de esta semana, el lunes 13 de julio de 2028, Sam Neill falleció a los 78 años de edad, en Sídney, Australia. La noticia fue revelada al público por sus familiares mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

Desde ese momento, la familia declaró que Neill se encontraba libre del cáncer de sangre contra el que luchó desde 2022 y superó completamente en abril de 2026, rodeado de sus seres queridos al momento de su partida. No obstante, dado que los familiares el actor no especificaron la causa de muerte, los rumores surgieron en redes sociales y desencadenaron la difusión de información errónea.

En respuesta a ello, Philip Grenz —agente del actor neozelandés—, declaró para Page Six la verdadera causa de fallecimiento, con el propósito de aclarar “imprecisiones y falsedades” propagadas por algunos informes periodísticos; a su vez, aseguró que contó con el permiso de la familia para exponer la situación real al momento de la muerte del actor.

“Sam falleció a causa de una neumonía”, informó Grenz. “Antes de enfermar, Sam luchó valientemente contra el linfoma y lo venció gracias a un nuevo tratamiento llamado terapia CAR-T”, destacó, refiriendo a la terapia innovadora a la que Neill se sometió después de que el tratamiento tradicional dejara de funcionar contra su enfermedad.

Philip Grenz también añadió que, como la estrella de Jurassic Park era un hombre bastante reservado que “detestaba el alboroto”, sus seres cercanos le rendirán homenaje con una ceremonia familiar privada en su granja de Nueva Zelanda, cuya fecha aún no ha sido determinada.

“Quisiera agradecer a quienes fueron verdaderamente cercanos a Sam por respetar su privacidad, con el respeto que él se ganó y que sus seres queridos necesitan y merecen durante este momento inmensamente difícil”, finalizó.

¿Quién fue Sam Neill?

Sam Neill fue uno de los actores más emblemáticos del cine de ciencia ficción, comenzando por su protagónico en la icónica Jurassic Park —del director Steven Spielberg— como el Doctor Alan Grant, papel que reinterpretó en películas secuelas de la franquicia como Jurassic Park III y Jurassic World: Dominion.

En su vasta filmografía, también se encuentra su colaboración en filmes de reconocidos directores, como John Carpenter y Taika Waititi, así como apariciones en televisión que lo consolidaron como un artista caracterizado por su flexibilidad de interpretación.

Su vida personal cobró relevancia pública en años recientes debido a su diagnóstico de un tipo de linfoma que enfrentó por casi cinco años. A pesar de que se sometió a distintos tratamientos, incluyendo la quimioterapia, con el objetivo de mantener el cáncer bajo control, el proceso tradicional dejó de ser efectivo y probó con una terapia innovadora con la que logró alcanzar un estado libre de cáncer.