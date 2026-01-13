¡BTS vuelve a México! El grupo de K-pop anuncia tres fechas en CDMX; te contamos cuándo será la preventa y venta de boletos

BTS vuelve a México este 2026 ‘Bangtan Sonyeondan’ liberó la agenda completa de su gira mundial; después de casi una década sin pisar tierras mexicanas, BTS vuelve al país este 2026.

Bangtan Sonyeondan, mayormente conocidos como BTS, es la agrupación coreana de k-pop conformada por siete integrantes que han consolidado también sus carreras como solistas y que, juntos o separados, se han convertido en artistas de fama mundial con múltiples récords en los últimos años.

Tras un periodo de pausa como grupo, entre el cumplimiento de su servicio militar en Corea del Sur y proyectos solitarios, BTS finalmente vuelve a los escenarios con uno de los comebacks más esperados del año, tanto por sus fanáticas y fanáticos, como por la industria musical internacional que permanece a la expectativa de lo que planea este fenómeno cultural liderado por RM, acompañado de Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V y Jungkook.

Ante el anuncio de su calendario para la gira mundial, BTS inició con la mejor sorpresa para sus fans mexicanas y mexicanos, revelando que contará con, no una ni dos, ¡sino tres fechas para este 2026 en México!

BTS vuelve a México tras casi una década desde su última presentación en el país

La última visita de BTS a México fue en el año 2017 en el festival KCON México que se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México, recinto que fue escenario para presentar varios de sus éxitos más aclamados de su carrera como ‘Not Today’, ‘Spring Day’ y ‘Fire’.

Desde entonces, BTS no volvió a terreno mexicano a pesar de haber contado con más giras mundiales en su agenda durante las siguientes etapas de sus carreras, incluyendo el éxito internacional masivo de Love Yourself: Tear y Map of the Soul: Persona.

Aún así, la presentación que dieron a México permaneció en la memoria de todas y todos sus fans, quienes han esperado pacientemente por casi una década el regreso de los siete ‘scouts a prueba de balas’.

¿Cuáles son las fechas anunciadas del WORLD TOUR de BTS en México?

A través de cuentas oficiales en redes sociales de la compañía al frente de la agrupación surcoreana, BIGHIT MUSIC, el calendario de la gira mundial dio a conocer la lista de países que visitarán este 2026.

Entre ciudades latinoamericanas de Chile, Perú y Colombia, también destacó la Ciudad de México, la cual contará con tres fechas de conciertos para el año presente; los días oficiales en México, serán:

7 de mayo.

9 de mayo.

10 de mayo.

Las tres fechas están completadas para el año presente, así es, ¡muy cerca, muy pronto!

Debido a esto, la fanbase ARMY mexicana ha comenzado a mover sus hilos para aumentar sus posibilidades de obtener boletos para el esperado regreso de los siete artistas coreanos, esta vez, en conjunto y en todo su potencial tras casi cuatro años de pausa como agrupación.

Boletos BTS WORLD TOUR para México 2026: cuándo es la preventa y cuál será el precio

A través del sitio Weverse, Big Hit dio a conocer las fechas de venta de boletos; hasta el momento, se marcan dos rondas: una pre-venta y la venta general.

La preventa será exclusiva con la membresía Weverse llamada ARMY MEMBERSHIP, cuyo costo es de $400 pesos aproximadamente, y se llevará a cabo el 22 de enero de las 9:00 AM hasta las 9:59 PM,ofreciendo boletos para los primeros dos días de concierto (7 y 9 de mayo).

La membresía podrás obtenerla desde la app web de Weverse, en la tienda de BTS, seleccionando la opción “Global”. Es crucial que tu cuenta de Weverse y Weverse Shop sean la misma para recibir los beneficios (preventas, contenido exclusivo, regalos especiales).

Mientras que, la venta general de boletos, será el sábado 24 de enero a las 9:00 horas de la mañana.

Por otra parte, los precios de los boletos para BTS en México tampoco han sido revelados, pero fanáticas y fanáticos de la agrupación han especulado que su costo podría variar entre $3,500 en secciones generales hasta $25,000 en asientos de zona VIP.