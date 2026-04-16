Paramount toma acciones legales tras filtración de película de Avatar e investigarán a quien la reveló

Legend of Aang La compañía descartó vulnerabilidad en sus sistemas e investiga el incidente; la cuenta que filtró ‘La Leyenda de Aang: El último maestro del aire’ en redes parece pertenecer a Singapur.

El mundo del cine de animación vivió un fuerte golpe esta semana tras la filtración de la película completa ‘La Leyenda de Aang: El último maestro del aire’ en redes sociales, a seis meses antes de su estreno oficial en la plataforma de streaming Paramount Plus, por lo que la compañía de entretenimiento ha emprendido una investigación para averiguar quién fue el responsable del acto.

El usuario ImStillDissin en la red social X, antes Twitter, realizó una extorsión pública al estudio en la que exigió el lanzamiento del tráiler de la película animada; en caso de que Paramount no accediera, la cuenta filtraría el filme completo.

Sin embargo, el origen de la difusión de la nueva película de Avatar Studios se registró desde una cuenta ajena, la cual parece pertenecer a alguien de Singapur, mas la compañía no ha detectado con certeza a la persona responsable.

Paramount se pronuncia ante la filtración de Avatar: La Leyenda de Aang

El día domingo, el usuario ImStillDissin recibió un obsequio de parte de un amigo de sus tiempos de hacker: la copia completa de La Leyenda de Aang: El último maestro del aire, una producción que continuaría la historia de los protagonistas originales del mundo Avatar y tenía por fecha de estreno programada el mes de octubre de 2026.

De acuerdo con las explicaciones de la cuenta, ImStillDissin decidió “bromear un poco”, aclarando que “no le pareció gran cosa” ya que la película animada en su posesión no estaba destinada a estrenarse en cines; a su vez, agregó la marca de agua #PeggleCrew a los primeros videos que filtró en redes, en referencia a la afiliación de hackers que le envió la película.

La declaración de ImStillDissin respalda la defensa que Paramount compartió a The Hollywood Reporter, pues fuentes cercanas a la situación —tras emprender la investigación del caso— descartaron que la filtración se debiera a alguna vulnerabilidad en sus sistemas, como se creyó en un inicio al difundirse el señalamiento de que presuntamente la película fue filtrada “por un error” aleatorio de correo electrónico.

Hasta el momento, se cree que podría haberse tratado de una brecha en los sistemas de seguridad del equipo que trabajó en la producción, ya que la película que finalmente se pirateó en internet fue un archivo de alta calidad.

Internautas señalan que Paramount “merece” la filtración de La Leyenda de Aang: El último maestro del aire

Esta polémica ha desatado un fuerte debate en redes sociales, señalando directamente a Paramount por su decisión de estrenar la nueva película de Avatar Studios en formato streaming, prescindiendo de un estreno tradicional en cine como se había programado al inicio del proyecto.

“¿Financian una animación como ésta y la estrenan en una plataforma muerta sin ninguna publicidad? Se lo merecen”, escribió uno de los usuarios ante la polémica de la filtración completa de la película, respaldado por comentarios que aseguraron que habrían “pirateado” la película de cualquier forma tras su estreno en Paramount+.

No obstante, la animadora y creadora del cortometraje animado The Legend of Pipi, Julia Schoel, quien fue parte del equipo creativo detrás de La Leyenda de Aang: El último maestro del aire expresó al público que ver la película filtrada en redes siendo difundida “como caramelo” era irrespetuoso para el trabajo de los y las artistas que trabajaron tan arduamente en el proyecto.

We worked on the aang movie for years with the expectation that’d we’d get to celebrate all of our hard work in theaters.. just to see

people unceremoniously leak the film and pass our shots around on twitter like candy.. (1/3) — jul 🐯 (@papajoolia) April 14, 2026

Ante los señalamientos de fans que cuestionaron cuál era la diferencia entre piratear la película en este momento a hacerlo después de su estreno, Schoel explicó: “Filtrar una película antes de su estreno socava todo el esfuerzo en su momento más vulnerable. Sin acumulación de marketing, estrenos, etc., lo que daña la reputación de la película y afecta las oportunidades futuras para los artistas que trabajaron en ella”.

A la par de la investigación que Paramount emprendió para averiguar la identidad de la persona responsable que filtró el proyecto animado, la compañía está eliminando por copyright cualquier imagen y video difundido de la película.