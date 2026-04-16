The Boys: ¿Cuál es la polémica con ‘Frechie’ y por qué algunos fans llaman al boicot de la serie?

The Boys El actor Tomer Capone ha sido parte de la polémica central luego de que múltiples fans señalaran su participación militar a favor de Israel.

La serie The Boys se encuentra estrenando los capítulos de su quinta y última temporada. Uno de los shows más comentados y elogiados por la sátira y crítica al sistema político a través de la estética y narrativa de “súperhéroes” ha sido uno de los lanzamientos más exitosos del año. Sin embargo, no todo han sido buenas noticias, pues un sector de fans está llamando al boicot debido al pasado de uno de sus actores estelares.

¿Qué pasó con Tomer Capone (‘Frenchie’), el actor de The Boys?

Desde la primera temporada, el actor ha sido parte de la historia como uno de los personajes del grupo principal de la serie ‘The Boys’, interpretando a Frenchie, un hombre de origen francés que ayuda a Butcher (Karl Urban) y a Jack Quaid (Highie) a combatir al corporativismo de súper héroes.

Ahora, ha salido a la luz recientemente algunos elementos de su pasado que se han convertido en controversia central sobre la serie. Tomer Capone fue conscripto en 2004 en las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), como parte del servicio militar obligatorio en ese país. Durante su servicio, participó como soldado y posteriormente como comandante de unidad, incluyendo operaciones en el contexto del conflicto en Medio Oriente.

La controversia actual surge a partir de la reaparición de una entrevista de 2016 concedida al medio israelí Ynet, en la que el actor describió algunas de sus experiencias durante ese periodo. En sus declaraciones, Capone relató operativos nocturnos, detenciones de civiles y labores en retenes militares, lo que ha generado críticas en redes sociales por el tono y contenido de esos testimonios.

Fans llaman a boicotear The Boys

Tras la difusión de estos fragmentos, parte de la audiencia ha impulsado campañas en plataformas como X (antes Twitter), donde algunos usuarios cuestionan la participación del actor en una serie que, irónicamente, aborda temas políticos y de poder. Entre los mensajes, hay llamados directos a dejar de ver la serie o a cancelar el apoyo a la producción.

Sin embargo, la reacción no ha sido unánime. Otros seguidores han salido en defensa del actor, señalando que el servicio militar en Israel es obligatorio y que sus acciones ocurrieron años antes de su carrera internacional. Este sector considera que el contexto debe ser tomado en cuenta antes de emitir juicios o promover un boicot.

Hasta el momento, Tomer Capone no ha emitido una postura oficial extensa sobre la polémica. No obstante, se ha reportado que compartió un mensaje en redes sociales con una cita atribuida a Albert Einstein, en la que invita a no creer todo lo que se ve en internet, lo que algunos interpretaron como una respuesta indirecta a las críticas.