Cronología del caso D4vd: ¿Cuál era su conexión con Celeste Rivas Hernández?

Caso D4vd David Burke fue arrestado por el asesinato de Celeste Rivas Hernández, una niña de 15 años cuyo cadáver fue hallado en 2025 dentro de un auto propiedad del cantante.

El cantante D4vd, reconocido por sus éxitos virales en TikTok y por haber participado en el soundtrack de la serie Arcane, fue arrestado por el homicidio de la adolescente Celeste Rivas Hernández, cuyo cuerpo fue hallado en un auto propiedad del artista.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), D4vd —cuyo nombre real es David Anthony Burke— fue arrestado por la División de Robos y Homicidios el 16 de abril de este año y permanece detenido sin derecho a fianza.

2024: La desaparición de Celeste Rivas Hernández

Originaria de Lake Elsinore, Celeste había sido reportada desaparecida en dos ocasiones durante el año 2024; el primer reporte fue en febrero, siendo hallada al mes siguiente, antes de desaparecer nuevamente el 5 de abril.

El último contacto que la adolescente tuvo con su familia fue en mayo de ese mismo año a través de una llamada telefónica que no reveló información acerca de su paradero, sin embargo, su madre reportó que Celeste mencionó tener un novio de nombre “David”.

A pesar de que la familia nunca lo conoció en persona ni tuvo contacto directo con la pareja de Celeste para confirmar que se trataba del artista emergente, la menor poseía el mismo tatuaje que Burke en un dedo de la mano.

Septiembre 2025: El hallazgo del cuerpo en un depósito de autos

Los restos de Celeste Rivas Hernández fueron hallados el 8 de septiembre de 2025, después de que la policía recibiera el reporte de un depósito de vehículos remolcados sobre un olor fétido proveniente de un automóvil Tesla, donde las autoridades hicieron el hallazgo del cuerpo desmembrado de la joven dentro de una bolsa en el maletero del auto.

El vehículo estaba matriculado en Hempstead, Texas, a nombre de David Burke, el cual llevaba varios días en el lugar de remolque tras ser retirado de Hollywood Hills, sitio original donde fue abandonado.

De acuerdo con un portavoz del músico, Burke cooperó con la policía en la investigación durante noviembre de 2025, además de que el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que emprendieron la investigación de un viaje que el cantante de 21 años realizó en algún momento de la primavera de 2025 a la zona de Santa Bárbara, tras la muerte de la joven.

El vínculo entre D4vd y Celeste Rivas Hernández

La madre de Celeste informó a las autoridades que su hija mencionó mantener una relación romántica con alguien llamado “David”, lo que aumentó la sospecha de que el músico estuviera involucrado en el homicidio.

Por otra parte, tras el hallazgo del cadáver en el auto de Burke, internautas se dieron a la tarea de señalar la canción no publicada ‘Celeste_Demo unfin’, atribuida al artista y cuya filtración ya existía desde diciembre del 2023.

La canción menciona explícitamente el nombre “Celeste” y describe una obsesión romántica con letras como: “Oh, Celeste / La chica con mi nombre tatuado en el pecho / La huelo en mi ropa como cigarrillos / Escucho su voz cada que respiro”.

Después del hallazgo del cadáver en el auto propiedad del sospechoso, TMZ informó que la policía descubrió que Celeste poseía un tatuaje con la inscripción “Shhh...” en el dedo, idéntico al de Burke, lo que avivó las especulaciones sobre la relación del artista con la adolescente.

Abril 2026: arresto de David Burke por el homicidio de Celeste Rivas Hernández

El 16 de abril de 2026, Burke fue arrestado por la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles por el asesinato de Celeste Rivas, siendo detenido sin derecho a fianza y a la espera de que su caso sea presentado ante la Fiscalía para su consideración.

LAPD NEWS: “Detectives from Los Angeles Police Department, Robbery-Homicide Division have arrested David Burke, a 21-year-old resident of Los Angeles, for the murder of Celeste Rivas. Burke is being held without bail.” — LAPD PIO (@LAPDPIO) April 17, 2026

Este arresto “por denuncia” significa que habrá una audiencia preliminar para determinar causa probable, la cual se realizará el lunes 20 de abril y consistirá en una audiencia pública donde presentarán la evidencia e interrogarán a testigos bajo juramento.

Hasta el momento, el caso carece de otros sospechosos, no existe confirmación de la causa de muerte ni motivo público, por lo que la revisión de la Fiscalía la siguiente semana determinará si se presentan cargos formales contra Burke o no.