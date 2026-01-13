Eres old, ¿pero así de old? Estos discos icónicos cumplen 20 años en 2026

Discos icónicos que cumplen 20 años en 2026

El paso del tiempo es inevitable y con él la evolución musical. Dicen por ahí que “recordar es volver a vivir” y ¿a quién no le gusta sentirse unos añitos más joven? En esta ocasión, viajaremos en el tiempo para recordar algunos discos que fueron un éxito hace 20 años.

¿Estabas en la prepa o en la secu? Sin importar la etapa, las canciones de estos discos se encargaron de marcar aquel 2006 como un año que vio nacer leyendas.

Desde Zoé y División Minúscula hasta Tool y My Chemical Romance, el paseo de éxitos de diversos géneros fue contundente. Estos son solo algunos de los que vale la pena mencionar:

Back to Black - Amy Winehouse

Ahí Vamos - Gustavo Cerati

The Black Parade - My Chemical Romance

Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea - Zoé

10,000 Days - Tool

Defecto Perfecto - División Minúscula

Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not - Artic Monkeys

Amantes Sunt Amentes - Pxndx

Alrigth, Still - Lily Allen

Limón y Sal - Julieta Venegas

Modern Times - Bob Dylan

Loose - Nelly Furtado

Los Vaqueros - Wisin y Yandel

It’s Never Been Like That - Phoenix

Calamaro Querido - Compilación con varios artistas

Stadium Arcadium - Red Hot Chili Pappers

Black Holes And Revelations - Muse

Masterpiece - R.K.M. & Ken-Y

Inside in / Inside Out - The Kooks

FutureSex/LoveSounds - Justin Timberlake

A Girl Like Me - Rihanna

King Of Kings - Don Omar

Saturday Night Wrist - Deftones

Return To Cookie Mountain - Tv On The Radio

¿Melancolía, tristeza o sorpresa? Sin importar lo que haya detonado en ti este recordatorio, piensa en que parte de la belleza de la música es justo esa: provocar sentimientos que te lleven incluso a la añoranza de buenos momentos, y sí, hasta poder tener unos años menos.