Eres old, ¿pero así de old? Estos discos icónicos cumplen 20 años en 2026

El paso del tiempo es inevitable y con él la evolución musical. Dicen por ahí que “recordar es volver a vivir” y ¿a quién no le gusta sentirse unos añitos más joven? En esta ocasión, viajaremos en el tiempo para recordar algunos discos que fueron un éxito hace 20 años.
¿Estabas en la prepa o en la secu? Sin importar la etapa, las canciones de estos discos se encargaron de marcar aquel 2006 como un año que vio nacer leyendas.
Desde Zoé y División Minúscula hasta Tool y My Chemical Romance, el paseo de éxitos de diversos géneros fue contundente. Estos son solo algunos de los que vale la pena mencionar:
Back to Black - Amy Winehouse
Ahí Vamos - Gustavo Cerati
The Black Parade - My Chemical Romance
Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea - Zoé
10,000 Days - Tool
Defecto Perfecto - División Minúscula
Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not - Artic Monkeys
Amantes Sunt Amentes - Pxndx
Alrigth, Still - Lily Allen
Limón y Sal - Julieta Venegas
Modern Times - Bob Dylan
Loose - Nelly Furtado
Los Vaqueros - Wisin y Yandel
It’s Never Been Like That - Phoenix
Calamaro Querido - Compilación con varios artistas
Stadium Arcadium - Red Hot Chili Pappers
Black Holes And Revelations - Muse
Masterpiece - R.K.M. & Ken-Y
Inside in / Inside Out - The Kooks
FutureSex/LoveSounds - Justin Timberlake
A Girl Like Me - Rihanna
King Of Kings - Don Omar
Saturday Night Wrist - Deftones
Return To Cookie Mountain - Tv On The Radio
¿Melancolía, tristeza o sorpresa? Sin importar lo que haya detonado en ti este recordatorio, piensa en que parte de la belleza de la música es justo esa: provocar sentimientos que te lleven incluso a la añoranza de buenos momentos, y sí, hasta poder tener unos años menos.