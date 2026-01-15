Twenty One Pilots: cuándo se estrena y cómo comprar boletos para ver More Than We Ever Imagined

Cómo comprar boletos para la proyección de Twenty One Pilots Fotoarte: La Crónica

Para todos los fans de Twenty One Pilots les tenemos excelentes noticias: ha preparado una experiencia única para su público mexicano. Tras el éxito de su presentación en México, ahora el concierto será proyectado en salas de cine, permitiendo que las personas que no pudieron ir al concierto o quienes simplemente quiere rememorar esos momentos, lo puedan hacer en las salas de cine. Y sí, ya puedes comprar tus boletos.

¿Cuándo es la preventa del concierto de Twenty One Pilots en Cinépolis?

La preventa Cinépolis para Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined comienza el 15 de enero de 2026 a las 8:00 horas. Los boletos estarán disponibles tanto en la App Cinépolis como en el sitio web oficial de la cadena.

¿Cómo comprar boletos para ver el concierto en cine?

Si quieres disfrutar de esta proyección en pantalla grande, los boletos ya están disponibles, y puedes adquirirlos siguiendo sencillos pasos:

Ingresa a la página oficial de Cinepolis o a su app. Busca la película “Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined”. Selecciona la fecha y función que más te convenga. Elige tus asientos y completa el pago en línea. ¡Listo! Guarda tu boleto digital o impreso para presentarlo al entrar.

También puedes acercarte directamente a las taquillas de Cinépolis para comprar tus boletos en persona, siempre y cuando haya funciones disponibles.

¿Cuándo se estrena en cines?

La cinta tendrá su estreno en México en salas de Cinépolis, y aunque las fechas pueden variar según la ciudad o la sala, el estreno oficial en Cinépolis será el jueves 26 de febrero de 2026, mientras que los fans más entusiastas podrán acceder a funciones anticipadas en formato IMAX a partir del 25 de febrero, con funciones programadas a lo largo de semanas para permitir que los fans de diferentes regiones tengan acceso.

Lo mejor de verlo en cine es que podrás sentir la producción audiovisual con sonido potente y una pantalla grande, lo que acerca más la experiencia del concierto real sin necesidad de estar físicamente en el recinto.

¿De qué concierto se trata?

El concierto fue grabado durante la presentación de Twenty One Pilots en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, evento que se convirtió en uno de los momentos más emocionantes de su gira. La banda, conformada por Tyler Joseph y Josh Dun, supo capturar la energía, la complicidad con sus fans y la intensidad de cada nota, lo que ha hecho que este registro pase de ser una simple filmación a una verdadera experiencia cinematográfica.

La producción se titula “Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined”, y busca documentar no solo el concierto, sino también el contexto, las historias detrás del show y la conexión emocional entre la banda y su público. El título resume bien la idea central: hay mucho más de lo que jamás imaginamos en una noche que va más allá de la música.

Si planeas ver la película, considera llegar con anticipación al cine para asegurar buenos lugares, especialmente en funciones en fin de semana o en ciudades con mayor demanda. También puedes revisar si tu Cinépolis ofrece funciones especiales con audio mejorado o eventos exclusivos alrededor del estreno.