Este sería el setlist de Avenged Sevenfold en su concierto en el Estadio GNP de CDMX

¿Cuál será el setlist de Avenged Sevenfold en el GNP Seguros? La banda estadounidense de heavy metal/hard rock se presentará mañana en el Estadio GNP de la CDMX.

La cuenta regresiva finalmente ha arribado a la víspera del concierto de Avenged Sevenfold en Ciudad de México. Estando a tan sólo un día previo para el ansiado concierto que la banda estadounidense presentará en el escenario del Estadio GNP, sus fanáticos y fanáticas comienzan a preguntarse: ¿cuál será el setlist que encenderá la noche de mañana?

Populares por sus álbumes conceptuales y la mezcla de sonidos que modernizaron el metalcore a un heavy metal clásico y progresivo, Avenged Sevenfold mantiene una fuerte presencia en le género hard rock moderno.

Avenged Sevenfold vuelve a México tras más de una década desde su último concierto en el país

La banda originaria de Huntington Beach, California, visitó México por última vez durante el año 2014, presentándose en el Palacio de los Deportes como parte de la promoción del álbum ‘Hail to the King’, aunque su primera visita en el país fue en el año 2009, cuando abrieron para Metallica.

En 2025, su concierto se programó para llevarse acabo en el Estadio Alfredo Harp Helú, pero la alta demanda de su público mexicano ocasionó que su paso en México como parte del tour por Latinoamérica —pospuesto para este 2026— fuera reprogramado al Estadio GNP Seguros, que cuenta con mayor espacio para la ansiada presentación.

Mañana, Avenged Sevenfold volverá a liderar un escenario mexicano después de casi una década sin visitar el país y, tanto seguidores como seguidoras de la banda estadounidense, han comenzado a especular sobre el posible setlist que el grupo presentará para México.

¿Cuál será el setlist de Avenged Sevenfold en su concierto en el Estadio GNP?

Formada a finales de la década de los noventa, Avenged Sevenfold se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del heavy metal y el hard rock, liderando todavía festivales de música y agotando las entradas de sus giras internacionales.

Al contar con una trayectoria sólida en el metal moderno, el espectáculo de esta agrupación en el Estadio GNP promete estar cargado de energía sonora, visuales impresionantes y un recorrido nostálgico por los mejores éxitos de su trayectoria.

Con esto en mente, internautas y medios musicales han rumorado el posible setlist que Avenged Sevenfold presentará en su concierto en México; entre las canciones más sonadas por sus fanáticos y fanáticas, se encuentran:

Gameover. Mattel. Afterlife. Hail to the King. Gunslinger. Buried Alive. The Stage. So Far Away. Bat Country. Nobody. Nightmare. Unholy Christmas. Save me. Cosmic. A Littler Piece of Heaven.

Este posible setlist está basado en las presentaciones previas de la banda en otros escenarios del mundo, además de que Avenged Sevenfold trata de equilibrar temas nuevos con clásicos en cada uno de sus tour; sin embargo, el setlist oficial puede variar de una fecha a otra.

¿Cuál es la banda mexicana de chicas que abrirá para Avenged Sevenfold en el Estadio GNP?

Tras el anuncio del tour por Latinoamérica de la banda estadounidense, Avenged Sevenfold presentó una convocatoria para que bandas mexicanas tuvieran la oportunidad de abrir sus shows en el país.

Para su concierto de mañana, la banda mexicana seleccionada fue Electrify Rock Band, cuarteto originario de Querétaro compuesto por dos pares de hermanas: Anitza Mursec (voz y guitarra) y Adriana Mursec (bajo), acompañadas de Renata Ramos (guitarra principal) y Emilia Ramos (batería).

Electrify Rock Band fundaron su agrupación femenina después de que empezaran a tocar juntas al tener un profesor en común, notando la enorme química musical que compartían y que las llevó a presentarse en tributos locales; esto ayudó a la banda a desarrollar experiencia en la presencia escénica.

En los Monster Music Awards, la agrupación femenina de rock estuvo nominada en la categoría “Mejor Artista Woman Rock”, lo que consolida su talento e impacto como banda emergente del género.