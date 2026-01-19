Mapa oficial de BTS en México: detalles de su concierto en Estadio GNP Se acerca la venta de boletos para los conciertos de BTS en México y esto es todo lo que se sabe sobre su escenario 360° (BTS y @Estadio GNP Seguros)

Se acerca la venta de boletos para los conciertos de BTS en México y esto es todo lo que se sabe sobre su escenario 360°, así como el proceso de compra con la ARMY MEMBERSHIP.

BTS viene por segunda ocasión a México trayendo consigo un escenario 360° y una distribución de asientos nunca antes vista en el Estadio GNP.

Mientras se acerca la preventa para las fechas de BTS en México, continúan creciendo las expectativas entre fanáticos sobre cómo será esta gira mundial de la agrupación, por lo que aquí te decimos todo lo que se sabe sobre su tour.

¿Cuál es el mejor lugar para ver a BTS en el Estadio GNP?

Para esta gira mundial, BTS traerá un escenario 360° y, por primera vez en el Estadio GNP, todos los boletos contarán con asientos. Así es, en esta ocasión no habrá zona general por la cual acampar. Desde tu compra, conocerás qué tan cerca estarás de ellos.

Otra novedad sobre la distribución de asientos para el concierto de BTS es que la conocida zona de gradas, en esta ocasión, se dividirá en cuatro secciones, en vez de las dos que normalmente se acostumbran en el estadio.

Con este reacomodo de asientos, es fácil confundirse y no saber qué sección te conviene para poder ver a tu artista de la mejor manera, por lo que aquí te decimos qué esperar de cada zona:

Zona Platino: Esta suele ser la más peleada por los fanáticos, pero también la más costosa económicamente hablando, pues estas secciones se caracterizan por ser las más cercanas a los escenarios.

Zonas VE, GNP y gradas: Estas secciones se encuentran en la parte superior del estadio, no obstante, esta diferencia te permite observar el escenario por completo y vivir una experiencia única en el concierto, ya que podrás observar cada detalle.

Zona PCD: Esta zona se encuentra únicamente disponible para Personas con Discapacidad (PCD), y se encuentra ubicada de manera estratégica para garantizar la visibilidad de quienes requieran hacer uso de esta sección.

A pesar de la diferencia de distancias entre zonas, como el escenario será 360°, ofrecerá una vista única desde casi cualquier ángulo y sección.

¿Cómo comprar boletos para BTS con la BTS MEMBERSHIP?

La venta de boletos para los conciertos de BTS en México se realizará a través de una preventa (para quienes tengan la BTS MEMBERSHIP) y una venta general.

En el caso de la preventa, quienes tuvieran la BTS MEMBERSHIP tenían hasta el 18 de enero para registrarse en Weverse y ese día tener acceso a la venta.

Solo quienes se hayan registrado podrán acceder a la preventa y, al momento de seleccionar los boletos que deseas comprar, tendrás que ingresar los 9 dígitos de tu BTS MEMBERSHIP.

Recuerda que el correo registrado en la membresía tiene que ser el mismo que el de tu cuenta en Ticketmaster.