La Casa de Bluey llega a CDMX: esto es lo que debes saber para conocer todo sobre la familia Heeler

La Casa de Bluey llega a CDMX: la experiencia inmersiva que conquistará a niños y adultos en 2026

La vida de la perrita Bluey es sin duda una de las series animadas más queridas de la actualidad, la cual se ha convertido en un fenómeno global. Pues gracias a ello, su mundo aterriza por primera vez en la Ciudad de México con un formato que promete emociones y diversión familiar.

Se trata de La Casa de Bluey, una experiencia inmersiva que permitirá a los fans recorrer los espacios más icónicos del hogar de la familia Heeler y vivir una aventura diseñada para todas las edades.

A partir del 5 de marzo de 2026, el Centro Comercial Perisur será el punto de encuentro para niñas, niños, mamás, papás y todo aquél que desee sumergirse en el mundo de una de las caricaturas más queridas de los últimos años.

¿Qué es La Casa de Bluey y por qué todos quieren visitarla?

La Casa de Bluey no es una exposición tradicional ni un simple set de fotos. Es un recorrido narrativo e interactivo que recrea con gran detalle la casa donde vive Bluey, la perrita Blue Heeler que ha conquistado al público por su forma honesta y divertida de retratar la infancia, la familia y el juego.

La experiencia invita a los asistentes a participar activamente en una misión: encontrar a Floppy, la muñeca perdida de Bingo, y resolver una divertida búsqueda de huevos de Pascua. Todo esto inspirado en los episodios “Chickenrat” y “Easter”, dos de los más recordados de la serie.

Un recorrido por 12 habitaciones llenas de imaginación

El circuito está compuesto por doce habitaciones cuidadosamente ambientadas para replicar las locaciones de la serie. Desde la cocina hasta el patio, pasando por la sala, el cuarto de juegos y la oficina del papá, cada espacio está pensado para estimular la curiosidad y la creatividad.

El recorrido combina sonido en alta definición, iluminación escénica, visuales, mapping, actores caracterizados y monitores que guían la experiencia. Todo está diseñado para activar los cinco sentidos y mantener la atención de chicos y grandes durante aproximadamente 60 minutos.

La aventura comienza en la sala de cine de la casa de Bluey, donde los asistentes disfrutan un video introductorio con trivias y datos curiosos del personaje antes de iniciar el recorrido por el resto de las habitaciones.

Una experiencia familiar que también conquista a los adultos

Aunque está pensada para el público infantil, La Casa de Bluey tiene un fuerte componente emocional que conecta con los adultos. La serie se ha caracterizado por mostrar dinámicas familiares reales, juegos cotidianos y emociones profundas, algo que se traslada de forma fiel a esta experiencia.

Ignacio Famanía, CEO de ifahto, destacó que se trata de una aventura pensada para disfrutarse en familia, mientras que BBC Studios subrayó su compromiso por crear experiencias auténticas e inmersivas en Latinoamérica.

Boletos, precios y horarios de La Casa de Bluey en CDMX

Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma Fever a partir del 14 de enero de 2025. Los precios variarán según el día y horario.

Información clave:

Lugar: Centro Comercial Perisur, Coyoacán, Ciudad de México

Centro Comercial Perisur, Coyoacán, Ciudad de México Duración: 60 minutos

60 minutos Precio: entre $435 y $545 pesos

entre Horarios: de 9:00 a.m. a 7:30 p.m.

de Edad: apta para todas las edades

apta para todas las edades Accesibilidad: espacio accesible para personas con movilidad reducida

Bluey, la serie que conquistó al mundo

Creada por Joe Brumm y producida por Ludo Studio, Bluey ha sido reconocida con múltiples premios Emmy y se transmite en más de 140 países. En México y gran parte del mundo, la serie puede verse a través de Disney Channel, Disney Jr. y Disney+.

Su éxito no solo radica en su animación, sino en la forma en que retrata el juego como una herramienta de aprendizaje, vínculo familiar y desarrollo emocional.