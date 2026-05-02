¿“El diablo viste a la moda 2” ya está en Disney+? La verdad detrás del estreno que confundió a todos

La moda volvió al cine gracias al reciente estreno de “El diablo viste a la moda 2”; sin embargo, miles de usuarios cayeron en una polémica duda al salir a la luz fotografías tomadas desde Disney+ que presuntamente mostraban a la nueva cinta ya disponible en la plataforma.

¿Está “El diablo viste a la moda 2” en Disney+?

La esperada secuela no está disponible en Disney+, al menos por ahora. La película tuvo su estreno exclusivo en cines el 29 de abril de 2026, apostando por la taquilla tradicional antes que el streaming.

Esto significa que cualquier publicación que asegure que ya puedes verla desde tu sillón está jugando con información incompleta o directamente falsa.

Lo que sí es cierto es que la primera película, “El diablo viste a la moda” y un documental sobre la secuela, sí forman parte del catálogo de la plataforma, lo que ha alimentado la confusión entre los fans.

Entonces… ¿cuándo llegará a Disney+?

Todo apunta a que “El diablo viste a la moda 2” llegará a Disney+ en agosto de 2026, siguiendo la clásica ventana de exhibición que prioriza ingresos en salas antes de saltar a la plataforma.

¿Por qué tanta confusión con Disney+?

La premiere sí estuvo en Disney+

La alfombra roja del estreno global se transmitió en vivo en la plataforma, lo que hizo pensar que la película ya estaría disponible ahí.

Rumores en redes sociales

En redes sociales, la información se volvió un teléfono descompuesto. Algunos sitios afirmaron su llegada inmediata sin confirmar fechas reales.

El regreso de Miranda Priestly

La secuela retoma a personajes icónicos como Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, en un contexto mucho más actual: la industria editorial tradicional en crisis y el poder del periodismo digital dominando las nuevas audiencias.

Además, la historia refleja cómo el mundo de la moda ya no gira solo en revistas, sino en algoritmos, redes sociales y gigantes tecnológicos, una evolución que incluso ha sido tema en análisis recientes sobre la película.

De igual manera, reflejan cómo el periodismo profundo y de investigación (que son un tanto más de nicho) difícilmente proyecta números, “vistas”, ventas y viralidad.

Es ahí donde, sin importar la edad de las protagonistas ambas se enfrentan a una lucha contra la actualidad:

Lo políticamente correcto

Discursos

Actitudes empresariales

Replanteamiento de negocio

Viralidad

Entendimiento de nuevas audiencias

Aunque el hype está en su punto más alto, la realidad es que: