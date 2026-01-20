Sasha Sokol exhibe a Luis de Llano: no cumplió la petición “más importante para mí” Luis de Llano no ha cumplido con todas las resoluciones de la SCJN después de ser declarado culpable de abuso en contra de Sasha Sokol (@sashasokolova)

Sasha Sokol revela que Luis de Llano no ha cumplido con todas las resoluciones emitidas por la SCJN, después de que fuera declarado culpable de abuso sexual contra la cantante.

En una entrevista, Sasha Sokol, ex integrante de Timbiriche, reveló que el productor Luis de Llano no ha cumplido con su condena emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de que el tiempo límite ya expiró.

Como medidas reparatorias hacia Sasha Sokol, la SCJN estableció que Luis de Llano debe pagar una indemnización económica, capacitarse en temas de prevención de abuso, no volver a hablar sobre ella o la relación, además de una disculpa pública.

Aunque Luis de Llano ya cumplió con la capacitación, aún no ha realizado el pago, el cual será donado a una organización civil que defiende a víctimas de abuso sexual, y tampoco se ha disculpado públicamente, a pesar de que tenía hasta el 9 de enero.

“La más importante para mí es la disculpa pública. Su fecha de vencimiento para presentarla fue el 9 de enero y no la ha presentado”, fue lo comentado por la cantante en el programa de televisión.

A su vez, Sasha Sokol aprovechó el espacio para hablar sobre la importancia de que el productor cumpla con las medidas establecidas por la SCJN:

“Si ya se llegó hasta las últimas consecuencias en la Suprema Corte de Justicia y se puso un castigo para el señor Luis de Llano, que no lo cumpla, pues, ¿dónde estamos? Muchos estaban acostumbrados a ir por la libre, pero bueno, pues ojalá que esto cambie. Ojalá que lo puedan obligar de alguna manera a cumplir con lo que se acordó”.

Resolución de la SCJN sobre el caso de abuso sexual de Luis de Llano contra Sasha Sokol

Sasha Sokol decidió denunciar en 2022 a Luis de Llano por abuso, debido a la relación que mantuvo el productor cuando tenía 39 años y la cantante 14.

Después de años de disputa legal, en 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó por unanimidad la condena en contra de Luis de Llano al probarse que cometió abuso sexual, negándole el amparo que el productor había solicitado.

“Esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal y abre la vía del juicio civil para otras víctimas, ya que la Primera Sala de la SCJN ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de abuso sexual de menores.” Fue lo comentado en ese entonces por la cantante.