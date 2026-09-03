¡Este mes el cine estará a 45 pesos! Películas y fechas para promoción especial de Cinépolis

Cinépolis La cadena de cines ofrece promoción especial este mes. (Crédito: Cinépolis)

¡Cinépolis contará con entradas a $45 pesos! La franquicia de cines continuará dando promociones durante todo el mes de septiembre. Descubre cómo funciona y qué podrás encontrar en cartelera.

Boletos de Cinépolis a $45 pesos: ¿Cómo funciona la promoción para septiembre?

Después de que la cadena de cines nos trajera entradas por $35 pesos como parte de su Fiesta Cinépolis, las promociones continúan este mes de septiembre con boletos a $45 pesos.

La promoción comienza hoy jueves 3 de septiembre. Será válida todos los martes, miércoles y jueves del mes, por lo que las fechas específicas de serán las siguientes:

Jueves 3

Martes 8

Miércoles 9

Jueves 10

septiembre

Martes 15

Miércoles 16

Jueves 17

Martes 22

Miércoles 23

Jueves 24

Martes 29

Miércoles 30

Sólo será válida en salas tradicionales, Pluus y Junior. No aplicará en salas VIP. Los formatos IMAX y 4DX también quedan fuera de la promoción. La promoción no es acumulable con otros descuentos como los martes dos por uno.

¿Qué ver en el cine durante septiembre?

Este mes habrá en salas películas recién estrenadas cargadas de comedia como Coyote vs Acme, Sólo por una noche y Loco México Mágico. Además, permanecen en salas los dos éxitos más grandes del verano: Spider-Man: Un nuevo día y La Odisea.

Aquellos aficionados del terror tendrán mucho que ver, pues no sólo sigue en carteleras La noche del demonio: Están entre nosotros, sino que en preparación para el mes de octubre los cine tendrán Zona Cero (del director de Tren a Busan) y El heladero, dulce sabor a muerte (del director de Hostal). Y por supuesto no te puedes perder el último thriller de Ridley Scott, La guerra de los últimos, el cual protagoniza a Margaret Qualley y Jacob Elordi.

Para todos los melómanos, habrá dos documentales sobre bandas que se convirtieron en fenómenos musicales: Los mejores años de nuestra vida sobre Hombres G, y Oasis: Don’t look back in anger acerca de Oasis.

Además, el mes va a estar lleno de reestrenos conmemorativos de películas para los verdaderos amantes del cine. Todos ellos durarán una semana a partir de que lleguen a las salas. Entre ellos los siguientes:

Y se encuentra en cartelera el Tour de Cine Francés para todos los interesados en producciones cinematográficas del país europeo o aquellos que busquen practicar el idioma.