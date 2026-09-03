Alejandro Iñárritu y Tom Cruise estarán en México para promocionar ‘Digger’: ¿En qué fecha y dónde se presentarán en la CDMX?

Digger Nueva película de Alejandro G. Iñárritu y Tom Cruise (cuartoscuro y IMDb)

¡Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise estarán en la Ciudad de México! El cineasta y el actor llegarán antes del estreno de su anticipado proyecto Digger.

Digger: Nueva película de Alejandro Iñárritu y Tom Cruise

El director mexicano dos veces ganador al Óscar Alejandro González Iñárritu, responsable de cintas como Birdman (2014) y El renacido (2025), tiene una nueva película pronta a estrenarse. Digger promete ser una “comedia de catastróficas proporciones” según el material promocional. El argumento girará en torno a al magnate de petróleo Digger Rockwell, cuyos emprendimientos desatan una catástrofe global que ahora él se propone a arreglar. Algunos ya hacen comparaciones con otras grandes sátiras del cine como Dr. Strangelove de Stanley Kubrick.La estrella hollywoodense por antonomasia Tom Cruise protagonizará la cinta al lado de otros grandes actores como John Goodman, Riz Ahmed, Sandra Hüller, y Jesse Plemons. Será la primera vez que este dúo colabora en la gran pantalla.

A pesar de haber ser indudablemente un gran actor dramático y humorístico —participando en películas como Rain Man (1988), Magnolia (1999), Eyes Wide Shut (1999) y Tropic Thunder (2008)—, Tom Cruise ha dedicado la última década a concluir con broche de oro la franquicia de Misión Imposible, así como también traer los éxitos de taquilla de vuelta con Top Gun: Maverick (2022). La película del director mexicano marcará su salida del género de acción en casi dos décadas.

Por su parte el director mexicano está de vuelta después de Bardo (2022), un film muy personal que representó un retorno a México para su creador. La nueva película contará con la imparable colaboración entre Iñárritu y el cinematógrafo Emmanuel Lubezki. El cineasta estuvo hace poco en la capital para un evento conmemorativo de su film Amores Perros (2000) y su ingreso al Colegio Nacional.

Iñarritu y Cruise en CDMX: ¿Cuándo y dónde verlos?

Como anticipación para el próximo estreno global de la película el próximo 1 de octubre, Warner Bros. ha organizado una gira global que incluye ciudades como Londres, Tokio, Los Ángeles y, por supuesto, Ciudad de México.

La cita está programada para el 25 y 26 de septiembre en Parque Toreo. El 25 será la carpeta naranja, por lo que es el día que muy probablemente todos los fanáticos verán a las estrellas.

México, llegó el momento de confiar en DIGGER. Muy pronto más información. #DiggerPelicula #DiggerMovie pic.twitter.com/ykgY6EGLsz — WB Pictures México (@WBPictures_Mx) September 2, 2026

La compañía avisó a través de sus redes que pronto estarán compartiendo más información acerca de la venta de boletos y agenda para la visita, por lo que todos aquellos interesados deberán estar pendientes a sus publicaciones.