Fui al último concierto de Jonathan “Honas” Meléndez con Camilo Séptimo: así se vivió el show del 28 de mayo de 2026 (Cuartoscuro)

Con un sold out respaldando su talento y trayectoria, la agrupación capitalina de indie rock, Camilo Séptimo, integrada por Manuel Mendoza (voz y bajo), Jonathan Meléndez (teclados) y Erik Vázquez (guitarra), llegó con un espectáculo pensado para recorrer distintas etapas de su carrera, entre canciones que ya son las favoritas de quienes somos fans desde 2014, si no es que antes.

Con una propuesta visual que forma parte importante de la experiencia, en punto de las 8:30 pm, el 28 de mayo de 2026 se pasmó bajo decenas de rayos láser de color azul que prevenían lo que se aproximaba en el show.

Luego de los gritos ensordecedores, el escenario se iluminó a manos de un enorme portal rectangular al centro del escenario, tal como lo que vimos en la portada de su más reciente disco en ese momento: MAPAS.

Desde el primer momento se supo que sería una noche de grandes éxitos. “Contacto” y “Frecuencia” abrieron la noche y calentaron la garganta de quienes comenzábamos a disfrutar, cuando de pronto “Eres”, uno de sus más grandes éxitos, logró llevarnos a un nivel verdaderamente único.

La noche no solo nos dio el desenfreno de a quiénes íbamos a ver, pues Manuel, Jonathan y Erik sumaron a Donovan Morales, Christian Jean (Reyno) y a Erik Canales (Allison), Luis Jiménez (LAGOS), grandes amigos de la escena, a cantar éxitos como “Como tú”, “No confíes en mí”, “Innevitable” y “Vicio”, respectivamente.

El concierto de mayo fue especial puesto que los Séptomos presentaron por primera ocasión en vivo MAPAS II, una continuación del concepto musical y visual de MAPAS.

Euforia, gritos, baile y hasta una que otra lágrima unieron a los miles de fans que nos dimos cita para presenciar uno de los shows más emotivos, luminosos y producidos de la banda.

¿Cuál fue el setlist de Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes?

Canciones principales

Contacto

Frecuencia

Eres

Eco

Sueño Violeta

Cierro los Ojos

Efímera

Ser humano

Destellos

Contracorriente

Te veo en el 27

Bloque acústico e invitados especiales

Galáctica (Aústico)

Me dejas caer (Acústico)

Amanecer (Acústico)

Abril

Órbita

No te reconozco

No te puedo olvidar

Cielos de cristal

Minutos

Como tú (con Donovan Morales)

Fantasmas

Miénteme

Sombra

Ciclones

Luna roja

No confíes en mí (con Christian Jean)

Inevitable (con Erik Canales)

Te recuerdo

Vicio (con Luis Jiménez)

Neón

Resplandor

Autoridades anuncian el fallecimiento de Jonathan “Honas” Meléndez

La noticia sacudió a la escena musical mexicana. Jonathan Meléndez, conocido por sus compañeros y seguidores como “Honas”, fue asesinado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, junto con integrantes de su familia.

La Fiscalía del Estado de México informó sobre un homicidio múltiple ocurrido dentro de un inmueble de la zona de Bosque Esmeralda. Entre las víctimas se encontraban el músico, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar. Un menor fue localizado con vida en el lugar. Por el caso fueron detenidos dos hombres, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

¿Quién era Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

Para los seguidores de la banda, Jonathan Meléndez no era únicamente el tecladista de Camilo Séptimo. Fue uno de los músicos que ayudaron a construir la identidad sonora del proyecto.

La agrupación, originaria de la Ciudad de México, se consolidó dentro del synth-pop y el indie rock mexicano con una propuesta marcada por una estética que convirtió sus conciertos en experiencias particularmente visuales.

Su última publicación quedó ligada a una noche especial

Hay un detalle que ahora adquiere un significado distinto para quienes somos seguidores de Camilo Séptimo. Después del concierto que la banda ofreció en el Palacio de los Deportes en mayo de 2026, las redes sociales de Jonathan Meléndez conservaron una publicación relacionada con aquella presentación.

El mensaje recordaba la energía que el grupo había vivido junto a sus seguidores durante aquella noche y hablaba de ella como una experiencia que permanecería para siempre en el corazón de quienes estuvieron ahí. Tras conocerse el asesinato del músico, esa publicación comenzó a recibir mensajes de despedida y muestras de cariño.

Camilo Séptimo y el futuro de la banda

La muerte de Jonathan Meléndez abre ahora una enorme incógnita para Camilo Séptimo, puesto que la agrupación mantiene presentaciones programadas durante septiembre y octubre. Por ahora, cualquier decisión sobre esos compromisos deberá esperar a un pronunciamiento oficial de la banda.

Más allá de los escenarios que vienen, la ausencia de “Honas” representa la pérdida de uno de los músicos que ayudaron a darle forma al sonido de Camilo Séptimo. Su trabajo queda asociado a una etapa fundamental para una banda que convirtió los sintetizadores, las guitarras, las luces y las letras en parte de la banda sonora de toda una generación.