Scorpions pospone conciertos en México: nuevas fechas y qué pasará con los boletos

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Los fans mexicanos de Scorpions tendrán que esperar un poco más para ser parte de los conciertos de una de las bandas más importantes de la historia del hard rock, ya que las presentaciones que el grupo alemán tenía contempladas en México durante 2026 fueron pospuestas, por lo que las fechas originalmente anunciadas deberán ser modificadas.

La noticia se dio a conocer a pocos días de los conciertos que Scorpions tenía programados como parte de su gira “Coming Home”, con la que el grupo celebra seis décadas de trayectoria.

¿Cuándo se iba a presentar Scorpions en México?

De acuerdo con la programación que OCESA había anunciado, la banda tenía previsto presentarse el 7 de septiembre en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco; el 10 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, y el 13 de septiembre en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León.

Cabe destacar que estas fechas todavía aparecen en los sitios oficiales de la banda, OCESA y Ticketmaster. Sin embargo, las fechas cambiaron su programación.

¿Por qué se pospusieron los conciertos de Scorpions en México?

De acuerdo con la información oficial, la banda alemana ha enfrentado algunos cambios en su calendario internacional durante los últimos años debido a situaciones relacionadas con la salud de los integrantes.

Por lo que este repentino movimiento en su agenda se debe a las afecciones de algunos integrantes.

Comunicado oficial de OCESA Foto: OCESA

¿Qué pasará con los boletos de Scorpions?

Una de las principales dudas entre quienes ya compraron entradas es si tendrán que adquirir nuevos boletos o si los que tienen actualmente funcionarán para las próximas fechas reprogramadas.

Usualmente, en los conciertos que son reprogramados, los boletos adquiridos para la fecha original siempre son válidos para la nueva presentación. Y, en este caso, los boletos sí serán válidos para las nuevas fechas.

En el caso de los reembolsos, los usuarios que compraron su boleto vía digital y buscan la devolución de su dinero, deberán entrar a la página de Ticketmaster México y dirigirse a la sección de Botón de ayuda y comenzar el proceso de reembolso.

En contraste, aquellos que adquirieron su boleto de forma física, deberán acudir a las taquillas del Palacio de los Deportes a partir del próximo 7 de septiembre y solicitar la devolución.

¿Cuándo y en dónde se realizarán los conciertos reprogramados?

Las presentaciones originalmente estaban contempladas en tres de los principales recintos para espectáculos de México: el Auditorio Telmex de Zapopan, el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y el Auditorio Banamex de Monterrey.

Ahora, de acuerdo con la información oficial, la gira comenzará el 27 de agosto de 2027 en Guadalajara, continuará el 30 de agosto en la Ciudad de México y finalizará el 2 de septiembre en Monterrey.