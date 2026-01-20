Vive Latino 2026 anuncia importante cambio: ajustan el mapa del evento... y así quedó

Vive Latino 2026 Así quedó el mapa del Vive Latino 2026, con un ajuste de tamaño respecto al festival del año anterior. (Alan Mino)

Los organizadores del Vive Latino dieron a conocer este martes el mapa del evento, el cual se realizará los próximos 14 y 15 de martes, con un importante ajuste respecto al mapa del año previo.

En una conferencia de prensa realizada en el Teatro Metropolitan, en la cual hubo una videollamada con Cypress Hill, legendaria agrupación californiana de Hip Hop, señalaron que se expandirá el tamaño del lugar donde se llevará a cabo el festival, en comparación con 2025.

Lo anterior, con la finalidad de incrementar el espacio destinado al público de cada uno los escenarios y carpas del evento. Ergo, el stand de Casa Comedy y el ring de Lucha Libre serán movidos una docena de metros a la derecha (tomando como referencia la Puerta 6 del Autódromo Hermanos Rodriguez, ubicada a unos pasos de Metro Ciudad Deportiva), en el mapa del festival.

Además de expandir el espacio del evento, en medio de las referidas carpas se colocará una zona de comida, para los asistentes de este festival capitalino que posee 27 años de historia.

Así era el mapa del Vive Latino 2025

Mapa Vive Latino 2025 Así fue el mapa del Vive Latino del año pasado. (Especial)

Así será el mapa del Vive Latino 2026

Mapa Vive Latino 2026 Así será el mapa del festival, que se realizará el próximo marzo.

¿Qué escenarios y qué artistas habrá en el Vive Latino 2026?

Para el festival artístico y cultural que se realizará en marzo, habrá un escenario principal, llamado Amazon, el cual estará ubicado en el Foro GNP.

Además, habrá otros dos escenarios, que son el Amazon Music, localizado al norte del mapa; así como el Telcel, ubicado al centro del mismo.

Paralelo a los escenarios, habrá dos carpas: la Intolerante, que estará a unos pasos de la Puerta 6 (la cual está en las inmediaciones de Metro Ciudad Deportiva); y la Carpa VL, ubicada del lado derecho del escenario Telcel.

Adicional a las carpas y escenarios, habrá un stand de Momentos Indio, la Casa Comedy y el ring de Lucha Libre.

Entre los artistas más destacados para el Vive Latino 2026 figuran Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, The Mars Volta, John Fogerty, Tom Morello y Moby, además de Cypress Hill, Juanes, Los Fabulosos Cadillacs y Enanitos Verdes.