La química cobró vida: Margot Robbie y Jacob Elordi cuentan cómo vivieron la grabación de Cumbres Borrascosas

El vínculo de Margot Robbie y Jacob Elordi en el set de Cumbres Borrascosas Tal como sus personajes en Cumbres Borrascosas, Catherine y Heathcliff, Margot Robbie y Jacob Elordi desarrollaron una fuerte química que rayó en la “obsesión mutua”.

Los protagonistas de la próxima adaptación de Cumbres Borrascosas —una de las novelas más importantes del romanticismo, escrita por Emily Brontë—, Margot Robbie y Jacob Elordi, están en el centro de la opinión pública tras declarar impactantes descripciones respecto a su relación durante el rodaje.

Definida como “una obsesión mutua” por parte de Jacob Elordi y catalogada de “codependencia” en palabras de Margot Robbie, la química del par protagonista parece haber traído a la vida la historia que interpretan, aquel amor obsesivo y tormentoso que condena las vidas de Catherine y Heathcliff para siempre.

Sin embargo, lejos de causar una impresión de interés o emoción en el público, las redes sociales se han desatado al señalar que tal sinceridad en las declaraciones es “inaceptable” para una mujer casada, en el caso de Robbie; por otra parte, también han condenado los comentarios como “publicidad inventada” con el objetivo de que más gente vea la película.

Miembros del elenco de la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas, entre ellos Margot Robbie y Jacob Elordi, junto a la directora Emerald Fennell, participaron en una entrevista con Fandango que fue publicada el miércoles 14 de enero.

En este entrevista, los dos actores protagonistas compartieron el vínculo que crearon durante la grabación de la película, una declaración que destacó por su nivel de sinceridad al señalar que su química parecía traer a la vida el “espíritu de amor” que Brontë creó.

Jacob Elordi señaló los páramos como el principal escenario en el que este vínculo fue reforzado, pues se trata de uno de los principales escenarios en la historia de la novela original.

“Había un momento en el que corríamos de la mano por los páramos, quizá ni siquiera en escena, sólo preparándolo, donde yo la miraba y ella me miraba a mí, y te dabas cuenta que estás mirando a Catherine y ella de verdad está mirando a Heathcliff. En ese momento, realmente fuimos parte de su amor”, narró para Fandango.

Elordi también señaló que escucharon juntos la canción Wuthering Heights de Kate Bush —inspirada en la misma novela—, viendo la puesta de sol en los páramos, siendo Catherine y Heathcliff, como si el espíritu de los dos personajes permaneciera vivo y flotando con ellos tras 200 años de existencia.

“Realmente parecía que estábamos capturando pequeños fragmentos de ese amor no correspondido”, dijo el actor que dará vida al huérfano Heathcliff, eternamente enamorado de su amiga de la infancia.

Margot Robbie es señalada por las redes sociales: “¿No está casada?"

Jacob Elordi no fue el único que recibió la atención de la opinión pública tras sus declaraciones en la entrevista, sino que Margot Robbie también fue señalada —incluso más que su co-protagonista— por internautas, quienes no tardaron en subrayar que la actriz es casada y tiene un hijo.

Este tipo de comentarios surgieron por la confesión que Robbie hizo en la entrevista con Fandango, respecto al vínculo que desarrolló con Jacob Elordi en el set de Cumbres Borrascosas.

“Soy muy codependiente con la gente con la que trabajo y los quiero muchísimo... Creo que también desarrollé eso rápidamente con Jacob“, comentó Margot, añadiendo que su ‘codependencia’ por el actor era notable cuando él estaba ausente, como sucedió en una de las primeras sesiones de fotos.

Margo relató en la entrevista: “Pensé... ¿Dónde está Jacob ahora mismo? Y ellos dijeron: ‘Solo se está cambiando de vestuario’”, comparando esta actitud a la de una “niña sin su manta”.

Internautas cuestionan el vínculo de Margot Robbie y Jacob Elordi: ¿es problemático o “falso”?

En distintas redes sociales, como Twitter (X) y Reddit, el público comenzó a cuestionar las respuestas de ambos actores, pues una parte mencionó la “posible incomodidad” del esposo de Margot tras las confesiones de la entrevista, mientras que otro sector de personas señaló el vínculo como “publicidad inventada”.

Desde el anuncio de Margot Robbie y Jacob Elordi como los encargados de traer a la vida a Catherine y Heathcliff, la adaptación dirigina por Fennell recibió fuertes críticas por la diferencia entre la estética física de los actores y sus personajes; Catherine, joven de cabello castaño y salvaje; Heathcliff, de apariencia similar a un gitano de piel oscura.

Esto provocó que el público tuviera opiniones divididas acerca de la adaptación, dejando la película en el centro de una crítica constante, incluso a vísperas de su estreno el Día de San Valentín de este 2026.

Por ello, usuarios y usuarias de las redes sociales señalan que el vínculo entre los actores podría ser “una promoción inventada y exagerada” para llamar la atención del público.