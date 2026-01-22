BTS en México 2026: ¿Cuál es el boleto más barato y cuándo salen a la venta? (Google Play)

Ya se dieron a conocer los precios oficiales para el BTS World Tour 2026 en México, concierto que se realizará en el Estadio GNP Seguros.

Aquí te compartimos el costo de la entrada más accesible, las fechas de preventa y los detalles clave para adquirir boletos de la agrupación surcoreana.

La presión ejercida por ARMY México, el fandom oficial de BTS, marcó un precedente en la industria del entretenimiento.

Tras solicitudes formales dirigidas a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se exigió transparencia en el proceso de venta de boletos operado por Ticketmaster México y OCESA, logrando que los precios fueran publicados antes del inicio de la preventa.

Como resultado, Ticketmaster habilitó con anticipación el mapa del recinto y el rango completo de precios, permitiendo a los fans planear su compra antes del arranque oficial de ventas.





¿Cuál es el boleto más barato para el BTS World Tour en México?

De acuerdo con información oficial publicada por Ticketmaster, el boleto más económico para cualquiera de las tres fechas —7, 9 y 10 de mayo de 2026— tiene un costo de 1,767 pesos.

Esta entrada corresponde a la zona Naranja C, ubicada en los laterales externos del Estadio GNP Seguros. Además del precio, ya se puede consultar la ubicación exacta de cada sección dentro del recinto.

Lista oficial de precios BTS World Tour México 2026

Estos son los costos disponibles por zona, según el portal oficial de Ticketmaster:

Platino A: $13,330 MXN

$13,330 MXN Platino B: $8,953 MXN

$8,953 MXN Platino C: $6,845 MXN

$6,845 MXN Grada Baja Preferente: $5,420 MXN

$5,420 MXN Grada Baja Lateral: $4,210 MXN

$4,210 MXN Grada Alta Central: $3,180 MXN

$3,180 MXN Naranja A: $2,540 MXN

$2,540 MXN Naranja B: $2,150 MXN

$2,150 MXN Naranja C (boleto más barato): $1,767 MXN

¿Cuándo salen a la venta los boletos de BTS en México?

La preventa exclusiva será para integrantes con membresía activa del BTS Global Official Fanclub ARMY Membership, disponible a través de Weverse Shop, la plataforma oficial de la banda.

Fecha de preventa: viernes 23 de enero de 2026

viernes 23 de enero de 2026 Horario: desde las 9:00 horas (tiempo del centro de México)

Esta preventa aplica para las tres fechas programadas en el Estadio GNP Seguros: 7, 9 y 10 de mayo de 2026.





El poder global de ARMY: cuando el fandom de BTS transforma comunidades

Szekelly Díaz, fan de la agrupación surcoreana BTS, habló sobre el impacto social y la capacidad de organización del fandom ARMY a nivel internacional.

“Siempre me sorprende el poder que tiene el fandom de BTS. Por ejemplo, ARMY Perú está impulsando un proyecto de reforestación en zonas estratégicas del país y presionaron tanto a las autoridades que el gobierno terminó aportando los recursos económicos, mientras que la mano de obra será realizada por integrantes del ARMY Perú. No quieren que BTS llegue y vea todo seco, quieren que se vea verde, que se vea bonito”, explicó.

La periodista y comunicadora también recordó otras iniciativas impulsadas por fans en distintas regiones.

“Por ejemplo, ARMY Estados Unidos, en California, hace algunos años realizó una campaña para recaudar fondos con el objetivo de regalarle algo especial a Jungkook de BTS, Organizaron un proyecto de liberación de tortugas marinas”, relató Szekelly Díaz, quien destacó cómo las ARMY han logrado financiar acciones ambientales y causas sociales, con base en organización y amor por la agrupación. Por cierto, ¿el regalo de las ARMY a Jungkook? un pequeño terreno en la luna.

El regreso de BTS como grupo completo

La gira marcará el regreso de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook como formación completa por primera vez desde 2022, tras concluir su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

OCESA confirmó que el escenario será de formato 360 grados, permitiendo mayor cercanía con el público y una experiencia inmersiva para los asistentes.