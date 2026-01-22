¡Harry Styles en México! ‘Together, Together Tour’ llegará al Estadio GNP este 2026: preventa, venta general y posibles precios

Harry Styles: Together, Together en México 2026 Harry Styles vuelve a la música después de cuatro años de pausa y no pierde el tiempo, pues su gira mundial ‘Together, Together’ llegará también a México este 2026.

Los precios oficiales de boletos para BTS en México no son el único anuncio importante que Ocesa ha lanzado este jueves 22 de enero, pues también reveló las fechas de preventa y venta general para la visita de Harry Styles al país como parte de su gira mundial ‘Together, Together’, la cual marca su gran regreso a la industria musical después de una larga pausa.

La semana pasada, el artista británico anunció oficialmente el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Kiss Me All the Time. Disco, Ocassionally’, cuyo primer sencillo será liberado mañana al público, alimentando la emoción de sus fanáticos y fanáticas, principalmente de quienes habitan México y podrán verlo en vivo este año.

Tour ‘Together, Together’: Harry Styles regresará a México este 2026

Tras un largo descanso, Styles vuelve al ruedo musical tras anunciar su nuevo álbum ‘Kiss All The Time. Disco, Ocassionally’, proyecto que promete explorar otra faceta del ex-integrante de One Direction, de la manera que hizo en sus tres álbumes anteriores.

Mas esto no es todo, pues el cantante de pop también anunció que realizará una gira mundial este año, la cual lleva por nombre ‘Harry Styles: Together, Together’ y está programada para presentar dos conciertos en México, usando de escenario el Estadio GNP Seguros.

Las fechas oficiales para los shows de Harry Styles en la Ciudad de México están agendados para el 31 de julio y el 1° de agosto del 2026, cuyos días de preventa y venta general han sido anunciados por Ocesa la mañana de este jueves.

Preventa y venta general para el Tour Harry Styles: Together, Together en México 2026

A través de redes sociales, el ex-integrante de One Direction anunció que visitaría diversos países alrededor del mundo como promoción de su nuevo álbum, siendo México uno de los afortunados para presenciar el regreso de una de las estrellas de pop más exitosas en los últimos años.

¡Harry Styles: Together, Together llegará a Ciudad de México este 31 de julio & 1 de agosto! #PreventaBanamex: 28 de enero - 11:00hrs.

Venta general a partir del 29 de enero - 11:00hrs. pic.twitter.com/UfomwPrt9y — Ocesa Pop (@ocesa_pop) January 22, 2026

Este jueves 22 de enero, la cuenta oficial de Ocesa liberó las fechas oficiales de las preventas y la venta general para los dos conciertos de Styles en el Estadio GNP, cuyas fechas, requisitos y horarios son los siguientes:

26 de enero: Venta Beyond , con hora de inicio a las 9:00 AM , exclusiva para clientes de la tarjeta de crédito Citibanamex Beyond o Prestige.

Venta , con hora de inicio a las , exclusiva para clientes de la tarjeta de crédito Citibanamex Beyond o Prestige. 27 de enero: Venta Priority , la cual se abrirá a las 9:00 AM , dos horas después a la venta de fans, reservada a los clientes selectos (Priority) de Banamex.

Venta , la cual se abrirá a las , dos horas después a la venta de fans, reservada a los clientes selectos (Priority) de Banamex. 28 de enero: Preventa Banamex , exclusiva de clientes que accedan con tarjeta de crédito o débito Banamex. Iniciará a las 11:00 AM .

Preventa , exclusiva de clientes que accedan con tarjeta de crédito o débito Banamex. Iniciará a las . 29 de enero: Venta general, que iniciará 11:00 AM. En esta fase, podrás comprar tus boletos con tarjeta de crédito o débito sin importar el banco.

Los precios oficiales no han sido revelados hasta el momento, mas seguidores y seguidoras del artista británico han especulado —tras considerar los costos de conciertos pasados— que los boletos para Together, Together 2026 podrían estar entre $500 a $4,500, pues en su gira mundial Love on Tour 2022 los boletos más económicos fueron de $400 y $4,000 los más costosos.

Jorja Smith será invitada especial en los shows de Harry Styles en México

Jorja Smith es una cantautora británica de R&B y soul, conocida por el enfoque crítico en temas sociales y personales de sus letras, así como la distintiva voz que posee y la ha consolidado como una figura prominente de la música contemporánea.

Ganó reconocimiento con su álbum debut Lost & Found (2018), así como fue galardonada con el premio Brit Critics’ Choice Award el mismo año y nominada al Grammy el año siguiente, en la categoría Mejor Artista Revelación.