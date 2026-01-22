¡Es oficial! Precios de boletos BTS en México 2026: guía completa y mejores consejos

Precios oficiales de boletos para BTS en México A un día de la primera preventa, Ticketmaster ha revelado el costo oficial de boletos para BTS en México 2026.

Desde el día que BTS anunció que visitará México este 2026, la pasión de fanáticas y fanáticos del grupo surcoreano tuvo una respuesta sin precedentes al unirse masivamente en la exigencia de precios oficiales, mapa del escenario e información clara y precisa.

Este movimiento, liderado por el fandom ‘ARMY’, levantó la voz con tal fuerza que llegó hasta oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, quien aseguró que exhortarían a la boletera del evento para cumplir las exigencias del público.

Hoy jueves 22 de enero, a un día de la primera preventa de los boletos de BTS en México, los precios finalmente han sido revelados, brindando alivio instantáneo a miles de personas que han esperado ansiadamente el regreso de los idols.

Entradas para BTS en México 2026: precios por zona

Tras casi una década desde su última visita en México, los siete integrantes del grupo de k-pop más famoso a nivel internaiconal, RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V y Jungkook, finalmente vuelve al escenario mexicano para felicidad de su público latino.

El trayecto que ARMY tuvo que atravesar en México desde el anuncio del regreso de ‘Bangtan Sonyeondan’ fue inhóspito, cargado de frustración e incertidumbre ante la falta de información clara.

No obstante, Ocesa K-Pop reveló este jueves los precios oficiales para las presentaciones de BTS en el Estadio GNP, los cuales han sido fijados en los siguientes niveles:

$1,767 MXN.

$2,840 MXN.

$4,476 MXN.

$4,948 MXN.

$8,010 MXN.

$8,482 MXN.

$8,953 MXN.

$13,330 MXN.

Estos costos tienen cargos incluidos, además de que se les añadirá un cargo de $50 MXN por procesamiento de orden.

Los boletos VIP tendrán un precio de $17,782 MXN. Todos los cargos se aplicarán al momento del pago.

BTS brindará tres conciertos en la Ciudad de México, con fechas programadas para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026; estos espectáculos tendrán por suelo anfitrión el Estadio GNP Seguros, el cual se adaptará a un escenario de 360º como lo exige la programación de esta gira mundial.

¿Cuándo será la preventa y venta general de boletos para BTS en México 2026?

La preventa será exclusiva para las personas que cuenten con su membresía de Weverse, ARMY MEMBERSHIP, además de un registro previo a la preventa en dicha página web que debió realizarse durante los días anteriores a la fecha oficial.

La primera fase de esta preventa se llevará a cabo el viernes 23 de enero, con horario de compra a las 9:00 AM hasta 9:59 PM, la cual ofrecerá boletos para los primeros dos días de concierto (7 y 9 de mayo).

La segunda fase de preventa se realizará de las 12:00 PM a 9:59 PM de la noche del mismo viernes, y los boletos destinados a este segundo proceso serán únicamente para el concierto de BTS el 10 de mayo.

Finalmente, la venta general de boletos será el sábado 24 de enero a las 9:00 horas de la mañana. Tanto ésta, como las dos fases de preventa, deberán ser sólo a través de Ticketmaster, no en la página Weverse.

Los mejores consejos para conseguir tus boletos WORLD TOUR BTS 2026 en México

Debido a la fama internacional del grupo surcoreano, la cual ha sido alimentada por una exitosa trayectoria de doce años como grupo, con proyectos solistas de cada uno de sus siete integrantes entre comebacks, la visita de BTS a México es un hecho casi histórico en la industria musical, por lo que el deseo de obtener una entrada a sus conciertos escaló a gran nivel.

En redes sociales, como Twitter (X) o TikTok, miembros de ARMY se han encargado de compartir consejos para el público mexicano con el objetivo de agilizar la compra de boletos.

