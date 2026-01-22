Muere Julio Beckles: ¿qué le pasó al actor de telenovelas? Se confirmó la muerte del actor Julio Beckles, conocido por participar en la novela mexicana “Rencor Apasionado” (IMDb)

Se confirmó la muerte del actor Julio Beckles, conocido por participar en novelas mexicanas como “Rencor Apasionado” y “Por tu Amor”.

Este jueves 22 de enero la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) anunció en sus redes sociales el lamentable fallecimiento del actor Julio Beckles.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Julio Beckles. Actor recordado por su participación en producciones como “La antorcha encendida”, “Por tu amor” y “Rencor apasionado”. Fue parte de lo anunciado en sus redes sociales.

Asimismo, la ANDI en la misma publicación expresó a los familiares y amigos del actor sus condolencias por su muerte:

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”.

¿Qué le pasó al actor Julio Beckles?

La Asociación Nacional de Intérpretes es quien ha informado al público sobre el fallecimiento del actor Julio Beckles, aunque sin mencionar cuál fue la causa de su muerte.

Por otra parte, hasta el momento, los familiares de Julio Beckles no se han pronunciado públicamente, por lo que se desconocen los detalles de su fallecimiento.

¿Quién era Julio Beckles?

Julio Beckles era un actor originario de Costa Rica, el cual durante la década de los 90s se volvió reconocido en México por sus papeles en novelas como “Rencor Apasionado”, “Por tu Amor” y “La antorcha encendida”.

A lo largo de su carrera actoral, compartió pantalla con actores como Aracely Arámbula, Eduardo Santamarina, Gabriela Spanic y Saúl Lizaso.

Asimismo, también incursionó en el ámbito musical con algunas canciones como “Me estás desesperando”. A pesar de su reconocimiento, tiempo después dejó de aparecer en proyectos y mostrarse en público, hasta este jueves 22 de enero que se informó sobre su muerte.