¿Todavía hay boletos para los conciertos de BTS en México? La fiebre BTS colapsa la preventa y miles buscan boletos para el Estadio GNP (Imagen generada con IA)

La preventa de boletos para las presentaciones de BTS en el Estadio GNP de la Ciudad de México alcanzó filas virtuales de más de 200 mil fans de la banda coreana.

Como era de esperarse, los boletos destinados a la preventa para personas afiliadas a la membresía oficial de la agrupación más famosa del mundo, se agotaron este viernes 23 de enero.

Aquí te decimos si aún hay oportunidad de adquirir boletos para los conciertos de BTS en México, además de los que ofrecen revendedores, cuyos precios han alcanzado cifras históricas.





¿Aún quedan boletos para ver a BTS en el Estadio GNP este 7, 9 y 10 de mayo?

Para fortuna de la comunidad Army México, aún existe una oportunidad para intentar conseguir entradas para las presentaciones de BTS en la capital del país.

La venta general de boletos que OCESA ofrece mediante Ticketmaster para el BTS World Tour en México será la segunda y última oportunidad para las y los fans que no lograron participar en la preventa de este viernes.

La venta general, sin importar si se cuenta con la BTS Membership, se llevará a cabo este sábado 24 de enero de 2026 a partir de las 9:00 horas (tiempo del centro de México).





Integrantes de ARMY México reportan caos y fallas en la preventa de boletos de BTS

Pese a la intervención de Profeco, tras solicitudes formales ingresadas por integrantes de Army México para exigir transparencia en la preventa de boletos para los conciertos del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP, fans reportaron caos y fallas durante el proceso de este 23 de enero.

La preventa exclusiva para personas con membresía oficial inició a partir de las 9:00 horas de este viernes. Sin embargo, integrantes de Army México reportaron dificultades para ingresar a la fila virtual, que superó los 200 mil usuarios, lo que complicó la compra de boletos y dejó a miles de fans sin entradas.

Aunque OCESA no se ha pronunciado oficialmente, se espera que la venta general represente una nueva oportunidad para quienes no pudieron participar o no lograron adquirir boletos.

Esto ocurre después de que en 2025 Jin, J-Hope, Suga, RM, V, Jimin y Jungkook concluyeran su servicio militar y regresaran a los escenarios para iniciar su gira mundial, en la que México figura como uno de los destinos obligados y representa la oportunidad para los fans de ver nuevamente a la agrupación surcoreana completa sobre el escenario.