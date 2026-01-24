Preventa de BTS en México 2026: caos, quejas y denuncias por reventa y estafas

Precios oficiales de boletos para BTS en México A un día de la primera preventa, Ticketmaster ha revelado el costo oficial de boletos para BTS en México 2026.

Lo que debía ser una celebración anticipada para millones de fans del grupo surcoreano BTS se convirtió en una tormenta de frustración, desinformación y denuncias. La preventa de boletos para los tres conciertos que la banda ofrecerá en mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de su gira mundial BTS World Tour “ARIRANG, estuvo marcada por irregularidades, quejas multitudinarias del fandom y una intervención oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El proceso de compra se planeaba controlado y exclusivo para miembros del club de fans —conocidos como el ARMY— no obstante, terminó con denuncias de fallas técnicas, opacidad en la información y aparición de boletos en plataformas de reventa con precios exorbitantes, pasando de miles a decenas de miles de pesos, incluso alcanzando cifras nunca antes vistas para un evento musical en México.

Fallas técnicas y el colapso digital en la preventa para BTS

La preventa exclusiva para miembros del ARMY comenzó el 23 de enero, tras haber sido reprogramada por la promotora Ocesa en respuesta a las exigencias del fandom para conocer con anticipación los precios y el mapa del estadio

Sin embargo, la jornada no salió como se esperaba, dado que miles de fanáticos reportaron problemas para ingresar a la fila virtual y mensajes de error incluso teniendo su membresía Weverse debidamente registrada.

Otros denunciaron que tras ingresar, la plataforma presentaba tarifas dinámicas que elevaban los costos durante el proceso de compra, pese a que Ocesa y Ticketmaster habían negado aplicar este método.

Bajo este difícil contexto, usuarios compartieron capturas de pantalla y testimonios en redes diciendo que la experiencia fue “caótica”, con accesos perdidos, sitio lento y entradas que desaparecían en minutos.

Reventa y estafas: el otro problema de los ARMY

Mientras algunos afortunados lograban boletos, otros se toparon con una realidad oscura en el mercado de los conciertos, ya que en plataformas de reventa como Viagogo y HelloTickets, los precios de entradas se ofrecían desde cerca de 9 mil 632 pesos hasta más de 121 mil 992 pesos, muy por encima de los precios oficiales.

Además, surgieron denuncias de estafas y ventas fraudulentas en grupos de redes sociales, donde supuestos vendedores aseguraban tener “conexiones” o acceso a boletos legítimos a cambio de pagos anticipados, sin garantías claras para los compradores.

Usuarios en redes también alertaron sobre sitios falsos que cobraban por membresías apócrifas de ARMY para supuestamente garantizar acceso a la preventa, algo que BIGHIT MUSIC y Weverse calificaron como fraudulentos.

Esta situación ha generado un circulo de frustración entre quienes sí intentaron seguir las reglas y, aún así, quedaron fuera de la preventa oficial.

La comunidad ARMY no se quedó de brazos cruzados. Millones de correos electrónicos, mensajes y solicitudes inundaron la Profeco, que reconoció haber recibido más de 4 mil 700 quejas relacionadas con falta de precios oficiales antes de la venta, ausencia de mapas de asientos, cargos adicionales no claros, condiciones completas de venta y dudas sobre paquetes especiales y preventas.

Ante esto, la Profeco exhortó formalmente a Ticketmaster y Ocesa a transparentar la información del proceso y a garantizar un entorno de compra más claro y seguro.