Tributo a Rosalía en CDMX 2026: show de orquesta por San Valentín

Este 14 de febrero, Coyoacán se llenará de música y emoción con un tributo orquestal a Rosalía, ideal para celebrar San Valentín en la Ciudad de México. Previo a sus presentaciones en el Palacio de los Deportes en el mes de agosto, los fans podrán ir calentando motores con este evento que rendirá tributo a una de las artistas más aclamadas en los últimos años.

Este evento, bautizado como “Lux en tu mirá Fest”, se perfila como una experiencia distinta, ya que lejos de ser solo otro concierto, será un recital con orquesta en vivo, mezclado con una fiesta animada por DJ y acompañado de opciones gastronómicas y bebidas artesanales.

¿En dónde será el tributo a Rosalía en CDMX?

Las puertas del Jardín Onírico, en la colonia San Diego Churubusco, abrirán sus espacios para recibir a quienes deseen revivir temas icónicos de Rosalía en un formato que combina lo clásico con lo moderno. La orquesta interpretará arreglos que ponen una capa nueva de emoción a ritmos que el público conoció en discos como Motomami y ahora también en Lux, el más reciente proyecto musical de la artista.

¿A qué hora iniciará el tributo a Rosalía en CDMX?

El evento está programado para comenzar en punto de las 19:00 horas. Por lo que la recomendación es llegar temprano para no perderse ni un sólo minuto de este maravilloso evento musical.

Rosalía en México La cantante española vuelve a tierras mexicanas en su gira Lux Tour 2026.

¿Qué incluye el evento?

Este tipo de eventos suelen atraer tanto a quienes llevan años siguiendo la carrera de Rosalía como a quienes buscan un plan distinto para San Valentín, en el que la música, la entrega del público y el ambiente festivo se mezclen en una sola noche.

Lo mejor de todo es que más allá de las luces y la orquesta, el tributo ofrece un espacio social donde las parejas, amistades y amantes de la música podrán celebrar el amor y la complicidad en un entorno vibrante y seguro.

Desde vino y cerveza artesanal hasta propuestas gastronómicas locales, el evento fue pensado para que cada asistente pueda disfrutar desde varios ángulos: el auditivo, el sensorial y el afectivo.

¿Cuánto costará el tributo a Rosalía en CDMX?

El costo de los boletos, que va de $350 a $750 pesos, ofrece diversas opciones para quienes planean asistir, haciendo de este tributo una propuesta más accesible que muchos conciertos de gran formato, sin perder calidad ni emoción.

Por lo tanto, si aún no tienes un plan para festejar el 14 de febrero con esa persona especial, esta es una gran oportunidad para vivir la música de Rosalía desde una nueva perspectiva y celebrar el amor bajo un manto de melodías y armonías que nacen de una orquesta en vivo.