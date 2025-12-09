Rosalía en México 2026: Precios de boletos para Guadalajara, Monterrey y CDMX

Rosalía en México La cantante española vuelve a tierras mexicanas en su gira Lux Tour 2026.

La esperada gira LUX Tour 2026 de Rosalía, que recorrerá 17 países, llegará a México en agosto de 2026, y los precios de los boletos ya están disponibles para los fans ansiosos por ver a la artista española en acción.

Con fechas confirmadas en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, esta gira promete ser un evento de gran escala, acompañada de un montaje artístico único que presenta el cuarto álbum de Rosalía, LUX. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre los precios y las fechas para los conciertos en México.

Fechas y sedes confirmadas en México

Rosalía cerrará su recorrido latinoamericano con cuatro presentaciones en México:

15 de agosto : Guadalajara – Arena VFG

: Guadalajara – Arena VFG 19 de agosto : Monterrey – Arena Monterrey

: Monterrey – Arena Monterrey 24 de agosto : Ciudad de México – Palacio de los Deportes

: Ciudad de México – Palacio de los Deportes 26 de agosto: Ciudad de México – Palacio de los Deportes

Estas fechas corresponden a la parte final de una gira de 42 conciertos que comenzará en Europa y culminará en Puerto Rico en septiembre.

Precios para el concierto en Guadalajara – Arena VFG

Los boletos para el concierto en Guadalajara se encuentran disponibles a través de Ticketmaster, y los precios varían dependiendo de la cercanía al escenario. A continuación, te mostramos las opciones:

SC300 : MXN $967.25

: MXN $967.25 Planta Alta : MXN $1,339.25

: MXN $1,339.25 PlateA : MXN $1,711.25

: MXN $1,711.25 Planta Baja : MXN $2,083.25

: MXN $2,083.25 General : MXN $2,467.50

: MXN $2,467.50 Grada Preferente C : MXN $2,827.25

: MXN $2,827.25 PIT : MXN $4,451.50

: MXN $4,451.50 Grada Preferente B: MXN $4,958.75

Precios para el concierto en Monterrey – Arena Monterrey

Monterrey ofrecerá una variedad de opciones para los fans de Rosalía, desde entradas más accesibles en el balcón hasta opciones VIP para quienes buscan una experiencia exclusiva. Los precios son los siguientes:

Balcón : MXN $854

: MXN $854 Luneta : MXN $1,004

: MXN $1,004 Preferente : MXN $1,482

: MXN $1,482 Butaca : MXN $2,486

: MXN $2,486 Persona con discapacidad : MXN $2,486

: MXN $2,486 Cancha General : MXN $2,498

: MXN $2,498 Barrera : MXN $3,364

: MXN $3,364 Super Palco : MXN $3,364

: MXN $3,364 Oro : MXN $4,234

: MXN $4,234 Cancha VIP : MXN $4,490

: MXN $4,490 Paquete Rosalía Silver VIP : MXN $12,041

: MXN $12,041 Paquete Rosalía Gold VIP : MXN $14,672

: MXN $14,672 Paquete Rosalía Diamond VIP: MXN $22,874

Precios para el concierto en Ciudad de México – Palacio de los Deportes

La Ciudad de México contará con dos presentaciones en uno de los recintos más emblemáticos del país. Los precios de los boletos a través de Ticketmaster para el Palacio de los Deportes son:

Nivel EE: MXN $1,227.50

MXN $1,227.50 Nivel E: MXN $1,599.50

MXN $1,599.50 Nivel D: MXN $1,971.59

MXN $1,971.59 Nivel C: MXN $2,715.50

MXN $2,715.50 Floor: MXN $3,211.50

MXN $3,211.50 PIT: MXN $4,947.50

MXN $4,947.50 Nivel B: MXN $6,600.50

¿Cuándo es la preventa y venta al público general de Rosalía en México?

De acuerdo con la información oficial de Ticketmaster, este 10 de diciembre se abrirá la Preventa Banamex, desde las 11:00 horas, con posibilidad de pagar a 3 meses sin intereses

Y la venta al público general será este 11 de diciembre a partir de las 11:00 horas.

LUX Tour 2026: una de las giras más esperadas del año

La LUX Tour 2026 será una de las giras más grandes y visualmente impactantes de Rosalía. Con su nuevo álbum LUX, la cantante ha integrado influencias clásicas y arreglos orquestales en un proyecto que combina lo mejor de la música contemporánea con un concepto visual sin precedentes. Esta gira no solo promete un gran espectáculo musical, sino una experiencia multisensorial que ha generado expectativas altísimas entre los fans de la artista.

Si eres fan de Rosalía, esta es una oportunidad que no te puedes perder. Las entradas ya están a la venta para varias ciudades de México, y los precios varían para adaptarse a todos los presupuestos. No importa si prefieres una experiencia VIP o un asiento más accesible, la LUX Tour 2026 promete ser un evento de gran magnitud, y las entradas ya están volando rápidamente. ¡Asegura tu lugar y disfruta de una de las artistas más innovadoras del momento!