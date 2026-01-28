Boletos cancelados de BTS en México: ¿Qué hacer si Ticketmaster invalidó mi entrada?

Boletos anulados para BTS en México En los últimos días, gran número de ARMY ha reportado que sus boletos para BTS en México han sido anulados, aumentando la frustración en contra de la boletera Ticketmaster.

La batalla de ARMY México contra Ticketmaster continúa, pero esta vez no se trata de las entradas en manos de revendedores ni las infracciones cometidas durante la preventa y venta general para los conciertos de BTS en México, sino que la pesadilla se ha redirigido hacia el público que logró obtener boletos, pues varias fanáticas y fanáticos han reportado que sus entradas aparecen anuladas.

A través de redes sociales como X (Twitter) y Facebook, miembros de ARMY han informado a su comunidad que los boletos adquiridos se han cancelado sin motivo ni razón, lo que alertó inmediatamente al público que logró obtener sus pases a los conciertos del grupo surcoreano, temiendo que la situación ocurra también en sus billeteras digitales.

Entradas anuladas para los conciertos de BTS en el Estadio GNP

En grupos de la comunidad ARMY México, seguidoras y seguidores del grupo Bangtan Boys han reportado que sus entradas aparecen “canceladas” en las cuentas de Ticketmaster, mientras otras personas señalaron que la wallet (billetera digital) anuncia los boletos como “pases desactivados” y los correos de confirmación de compra han desaparecido de sus bandejas de entrada.

Esta serie de iregularidades aumentó la alerta en la que ARMY ha vivido desde el anuncio del WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en México, pues las exigencias de fanáticas y fanáticos de los siete artistas surcoreanos han pasado de la solicitud de mapa y precios, claridad tras los errores constantes en la preventa y venta, hasta la batalla que hoy libran contra revendedores, cruzada que ha convertido un espectáculo de entretenimiento en una guerra contra la corrupción de las boleteras.

Ticketmaster, por su parte, presentó un comunicado en el que negó las acusaciones de ARMY, rechazando que existiera una “reventa ilegal” en la preventa y venta general para BTS en el Estadio GNP, calificando la acción como una práctica que "afecta a los fans y distorsiona el acceso equitativo a los boletos".

A pesar de que las plataformas de reventa pueden permitir especulaciones, informó Ticketmaster, aseguran que éstas no tienen ningún tipo de acceso ni vínculo a los sistemas de venta primaria.

¿Por qué mi boleto para BTS en México fue cancelado por Ticketmaster?

Antes de entrar en pánico, es importante diferenciar entre un boleto anulado y un pase desactivado en la billetera digital, pues las soluciones para cada uno son distintas.

Primero, en caso de que tu entrada para el concierto seleccionado de BTS en el Estadio GNP aparezca como “pase desactivado” en tu wallet, debes verificar que tu correo en la billetera digital coincida con el correo de tu cuenta Ticketmaster, ya que la aplicación bloqueará la entrada que no esté asociada a la cuenta origen de la compra.

Segundo, si la situación es una entrada cancelada o anulada, las razones pueden ser las siguientes:

La compra excedió el número límite de boletos. Es decir, si compraste más de 4 boletos con una misma tarjeta , los boletos podrían ser anulados por infringir la norma sin previo aviso y sin responsabilidad para Ticketmaster, como lo marca en sus términos y condiciones .

, los boletos podrían ser anulados por infringir la norma sin previo aviso y sin responsabilidad para Ticketmaster, como lo marca en sus . El pago fue realizado con tarjeta de crédito . En ocasiones, esta transacción presenta bloqueos de seguridad al detectarse una “compra grande”.

. En ocasiones, esta transacción presenta bloqueos de seguridad al detectarse una “compra grande”. Existió un error que impidió la validación completa del pago, por ejemplo: que los datos personales o de la tarjeta de crédito proporcionados no coinciden con los datos a disposición del banco emisor de la tarjeta de crédito o débito.

En caso de que alguna de estas razones hayan ocurrido durante su proceso de compra, es importante comunicarte con tu banco para iniciar el proceso de reembolso.

Política de reembolso de Ticketmaster: ¿cómo recuperar tu dinero después de una entrada cancelada?

De acuerdo con las políticas de la boletera, la devolución para compras en taquilla y Centros Ticketmaster se realizará al presentar el boleto en el lugar donde fue adquirido, sin enmendaduras ni alteraciones, desde las 48 horas siguientes al aviso correspondiente y por el periodo establecido en la ley aplicable.

En el caso de un Boleto Digital, como lo fue en la preventa y venta general para BTS en el Estadio GNP, el reembolso se hará de forma directa.

Ticketmaster informa que dicho reembolso se realiza por el valor nominal del boleto más los cargos por servicio y envío durante los 30 días siguientes a la cancelación, además de que aplicarán las instrucciones establecidas por las instituciones bancarias en las compras efectuadas con tarjetas de débito o crédito.