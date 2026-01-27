La venganza de las ARMYs; exhiben a revendedores de boletos de BTS en México

BTS ofrecerá conciertos en México Los boletos se agotaron y ya están en reventa

Tras el caótico proceso de venta de boletos para los conciertos de BTS en México, integrantes de la comunidad ARMY decidieron organizarse para señalar públicamente a presuntos revendedores que, horas después del sold out, ofrecían entradas a precios exorbitantes en plataformas digitales.

La expectativa por los boletos de BTS para sus conciertos en el Estadio GNP era descomunal. Más de dos millones de personas ingresaron a la plataforma de Ticketmaster con la esperanza de adquirir una de las 136 mil 400 entradas disponibles para las tres fechas anunciadas en Ciudad de México. Los boletos, con precios que iban de los 1,767 a los 17,782 pesos, se agotaron en menos de 40 minutos.

Para miles de fans, el proceso estuvo marcado por intermitencias, errores constantes en la fila virtual y una notoria falta de información previa. Algunos usuarios reportaron que los precios parecían modificarse al momento de intentar completar la compra y que las localidades de mayor demanda, como los boletos platino, desaparecieron casi de inmediato.

Exhiben a revendedores de boletos de BTS en México

La indignación se intensificó cuando, el mismo día de la venta oficial, comenzaron a aparecer boletos en sitios de reventa como Viagogo y StubHub por montos que alcanzaban hasta los 54 mil pesos. Para la comunidad ARMY, esta reventa masiva evidenció una práctica que consideran abusiva y profundamente injusta.

Desde la red social X, una usuaria identificada como Lillie convocó a no normalizar la compra de boletos revendidos y a exhibir públicamente a quienes los ofrecían: “Recuerden que si compran están apoyando a esta actividad”, señaló la joven.

En un hilo de esta usuaria, que se viralizó, se difundieron más de 40 cuentas de personas que presuntamente tenían entradas para los conciertos de BTS en México.

Boletos para BTS en México Decenas de cuentas ofrecen entradas en redes sociales

La iniciativa no estuvo exenta de consecuencias. Lillie denunció que su cuenta fue bloqueada luego de que los mismos revendedores la reportaran, tras exhibir nombres, perfiles e incluso números telefónicos desde los cuales se ofrecían los boletos.

Paralelamente, la comunidad ARMY en México impulsó una petición en Change.org que exige procesos de venta más transparentes y equitativos. Hasta el momento, la solicitud acumula 237,652 firmas.

Ticketmaster y BTS: la empresa responde y rechaza la reventa ilegal

Ante la polémica, Ticketmaster emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica la reventa ilegal, a la que calificó como una práctica que afecta a los fans y distorsiona el acceso equitativo a los boletos. La empresa aclaró que algunas plataformas de reventa permiten publicaciones especulativas y que ninguna de ellas tiene vínculo ni acceso a los sistemas de venta primaria.

La compañía también subrayó que no utiliza precios dinámicos ni algoritmos que modifiquen el costo de las entradas durante el proceso de venta. Según Ticketmaster, los precios fueron definidos por el artista, su equipo y el promotor, y se mantuvieron sin cambios durante toda la preventa y venta general.

Para la comunidad afectada, sin embargo, esto no justifica las fallas técnicas ni la rápida proliferación de la reventa. Por ello, ARMYs en México hicieron un llamado a autoridades y promotores para explorar alternativas que prioricen a los fanáticos y garanticen métodos de compra más justos y transparentes.