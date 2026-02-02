Grammy’s 2026: Estos fueron los discursos que hicieron enfadar a Donald Trump y que ahora quiere demandar

Grammys 2026 Las ceremonias de premios han sido utilizadas como plataformas políticas para señalar las injusticias actuales en Estados Unidos; la entrega Grammys 2026 el domingo 1° de febrero no fue la excepción.

Este domingo 1° de febrero se celebró la ceremonia de los premios Grammys 2026, el reconocimiento más importante en la industria musical, y similar a otras premiaciones que reúnen gran cantidad de audiencia, los y las artistas del medio tomaron el escenario como plataforma política para denunciar la realidad actual en Estados Unidos.

Desde pines ICE OUT, que ya fueron usados durante la ceremonia de los Golden Globes a principios del año como protesta contra la violencia propiciada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, hasta bromas y discursos que señalaron las fallas en la administración de Donald Trump y su amistad con el criminal Jeffrey Epstein.

El chiste de los Grammys 2026 por el que Donald Trump quiere demandar

Trevor Noah, reconocido comediante, escritor, productor y comentarista político sudafricano, fue una vez más el presentador de la ceremonia de premiación de los Grammy este 2026, siendo ésta la última edición que conducirá.

Fiel a su estilo astuto y crítico, Noah no perdió la oportunidad para señalar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en algunas de las bromas destinadas a amenizar la velada, lo que tuvo por consecuencia el enfado inmediato del mandatario, quien se expresó contra la ceremonia a través de redes sociales.

La ‘broma’ hacía referencia a los expedientes liberados del caso Epstein, los cuales han señalado en múltiples ocasiones la presunta relación del actual dirigente de la Casa Blanca con el magnate y delincuente sexual.

“Ése es un Grammy que todos los artistas quieren casi tanto como Trump quiere Groenlandia, lo cual tiene sentido porque la isla de Epstein ya no está, necesita una nueva para pasar el rato con Bill Clinton", fue la broma realizada por Noah como introducción al premio Canción del Año de esta edición.

Ante los exclamos de sorpresa, risas y aplausos, el presentador añadió: “Les dije que es mi último año. ¿Qué van a hacer al respecto?"

Sin embargo, el suceso no pasó desapercibido para Trump, quien rápidamente dio una respuesta pública en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Donald Trump responde a Trevor Noah: “Un total perdedor”

La broma del comediante en los Grammys 2026 no recibió únicamente vítores y risas, sino que ganó también la indignación del presidente de los Estados Unidos, el cual expresó a través de las redes sociales que la entrega de Grammys de este año fue “basura”.

Uno de los principales señalamientos que hizo Trump, fue hacia lo dicho respecto a Groenlandia y la isla de Jeffrey Epstein, afirmando que él “nunca” estuvo en la zona mencionada, “ni remotamente cerca”.

Donald Trump calls out the Grammys award show, and Trevor Noah:



“Also ask CBS! Get ready Noah, I’m going to have some fun with you!”



2026 is the year of FAFO. pic.twitter.com/F9lSVNOQvd — SNS 🇺🇸 (@SNS_Anon) February 2, 2026

“Hasta la declaración falsa y difamante de esta noche, nunca se me ha acusado de haber estado ahí, ni siquiera en noticias falsas. Noah, un completo perdedor, debería aclarar sus hechos y aclararlos rápido”, declaró Trump en su cuenta oficial, informando que enviará a sus abogados contra el presentador sudafricano.

“Prepárate, Noah, ¡voy a tener algo de diversión contigo!“, sentenció.

¿Qué otros discursos hicieron enfadar a Donald Trump?

A pesar de que el presentador Trevor Noah fue el único señalado por Donald Trump en su enfado contra los Grammys 2026, existieron otros discursos que también denunciaron la discriminación de Estados Unidos por parte de ICE, a la vez que conmemoraron la diversidad de dicho país.

Uno de ellos, fue la declaración de Billie Eilish al ganar el Grammy a Mejor Canción del Año: “Nadie es ilegal en tierra robada”, a la vez que invitó a la ciudadanía estadounidense y mundial a mantener la lucha y alzar la voz, “nuestras voces realmente importan”, expresó la cantautora.

Por otra parte, Bad Bunny —quien se llevó el premio más importante de la noche al ganar el Grammy a Mejor Álbum del Año—, declaró: "Antes de agradecer a Dios, voy a decir: fuera ICE", señalando que los inmigrantes en Estados Unidos no son salvajes, animales ni extraterrestres, sino “somos humanos y somos americanos”.

En su discurso de aceptación, el puertorriqueño también hizo un llamado a terminar con el odio, señalando que el amor es más poderoso y que “necesitamos ser diferentes”.

Finalmente, dedicó su premio a todos los y las artistas que han tenido que abandonar sus hogares para alcanzar sus sueños, un suceso común tanto en la industria de la música como en cualquier otro sector artístico y académico.