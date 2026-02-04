Homenaje a Juan Gabriel en CDMX: fecha, hora, lugar y todo lo que tienes que saber para no perdertelo

Homenaje a Juan Gabriel en CDMX: fecha, hora, lugar y todo lo que tienes que saber para no perdértelo.

La música de Juan Gabriel, el cantautor que marcó a generaciones con su estilo inconfundible, regresará al escenario de forma monumental en la Ciudad de México con un homenaje sinfónico que celebra su legado musical.

Este espectáculo combina el sonido clásico de una orquesta con el mariachi y voces invitadas para crear una experiencia que invita a cantar, recordar y emocionarse con los éxitos que definieron la cultura pop mexicana.

La cita será el 24 de mayo de 2026 a las 6:30 pm en la Arena Ciudad de México, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco.

¿Cómo será el homenaje a Juan Gabriel?

El concierto, titulado “El Divo”, está a cargo de la Orquesta Sinfónica Camerata Opus 11, acompañada de un coro sinfónico, mariachi en vivo y artistas invitados, quienes reinterpretarán temas legendarios como “Querida”, “Hasta que te conocí”, “Amor eterno” y “El Noa Noa”.

La propuesta no solo respeta la esencia original de las canciones, sino que las eleva con arreglos orquestales que dan una nueva dimensión emocional.

Duración, boletos y experiencia

El espectáculo tendrá una duración aproximada de 90 minutos, y los boletos ya están disponibles en varias categorías, desde zonas más accesibles hasta VIP para quienes desean una experiencia más cercana.

Esta velada está pensada tanto para los fanáticos de siempre como para quienes quieren redescubrir la obra de Juan Gabriel en un formato que respeta su legado pero lo reinventa para nuevas audiencias.

Una celebración de la cultura musical mexicana

Este homenaje sinfónico no solo es un concierto, es una declaración de amor a la música que nos ha acompañado en momentos de alegría, desamor y reflexión. La fusión entre la orquesta sinfónica, el mariachi y las voces que acompañarán cada tema convierten esta noche en un tributo que une generaciones y estilos musicales.

Además, más eventos tributo a Juan Gabriel se están gestando en la Ciudad de México, incluyendo conciertos íntimos a la luz de las velas y otros homenajes al aire libre que celebran su obra desde distintos ángulos.