Bad Bunny adelanta lo que será su show de medio tiempo en el Super Bowl LX: “Sólo tienen que preocuparse por bailar”

Bad Bunny El cantante que estelarizará el show de medio tiempo en el Super Bowl LX habló de lo la gente puede esperar de su presentación.

Bad Bunny llegó finalmente a la semana del Super Bowl LX y se dijo listo para hacer historia en el show de Medio Tiempo. El ganador del Grammy al Álbum del Año habló sobre lo que va a ser su presentación a mitad del partido que definirá al próximo campeón de la NFL. A pesar de la polémica reciente, el ‘Conejo Malo’ señaló que será un show para todo el mundo y que lo único por lo que la gente tiene que preocuparse será por bailar y divertirse.

Bad Bunny en el Super Bowl LX: el puertorriqueño promete baile y mucha diversión

Durante la conferencia de prensa de Apple Music en esta semana del Super Bowl, el también nombrado artista del año por esta compañía habló de lo que será su show. El boricua aseguró que tiene preparado algo para que todo el mundo pueda disfrutar y que ni siquiera será necesario que aprendan español, como lo había dicho anteriormente.

“Realmente, solo quiero que la gente se divierta. Va a ser una gran fiesta, va a ser lo que la gente puede esperar de mí. Lo que quiero llevar al escenario es mi cultura y no quiero dar ningún spoiler. Va a ser muy divertido y la gente solo tiene que preocuparse divertirse. Les dije que tenían que preocuparse por saber español, la verdad no tienen que saberlo. Va a haber mucho baile y es por lo único que tienen que preocuparse.”

Por otra parte, no reveló cuáles serán las sorpresas, pero destacó el cariño que ha recibido de la gente de diferentes partes del mundo.

“En todo el país, hay mucha gente que me ama y también en el mundo, no solo los latinos...dijiste que soy el número 1 en China. Hay mucha gente que me detiene en la calle o en el aeropuerto, de Estados Unidos, México, Francia y me desean suerte. Todo el mundo me desea cosas buenas y sé que el mundo va a estar feliz este domingo. Van a bailar y la van a pasar muy bien.”

“No estaba buscando llegar al Medio Tiempo del Super Bowl”

También, Bad Bunny habló de lo que significa su producción discográfica más reciente, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, y sobre cómo este le abrió inesperadamente las puertas a una gira internacional y al show del Medio Tiempo del Super Bowl de la NFL.

“La grabación (del disco) me enseño mucho. Creo que es el proyecto más especial, porque no estaba buscando el álbum del año, no estaba buscando salir en el Super Bowl. Solo estaba buscando conectar con mis raíces, con mi gente más que nunca, conmigo mismo, con mi historia, con mi cultura y lo hice de una forma muy honesta.

Estar en la residencia y no querer irme, luego fue como ‘oh wow’, al mundo realmente le gusto, debo ir a dar un poco de amor al mundo, Latinoamérica y la oportunidad de llevar este álbum a uno de los escenarios más grandes es algo que nunca esperé. Ahora he confirmado que siempre debes ser quien eres y sentirte cómodo contigo mismo. Con tu historia, con quien eres, no dejar que te limite. Yo sé de dónde vengo, pero también a dónde puedo ir. Este es un álbum que va a estar en mi corazón toda mi vida." señaló Bad Bunny.