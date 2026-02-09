René Franco ‘no soportó’ el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX: “es primario, para ser amables”

René Franco critica el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX El periodista mexicano, René Franco, había cuestionado previamente la elección de Bad Bunny como artista líder del show de Medio Tiempo para el Super Bowl de 2026.

Mientras la gran mayoría de Latinoamérica celebra la hazaña que el cantautor Benito Antonio Martínez Ocasio —internacionalmente conocido por su alias artístico Bad Bunny— desempeñó en su show de Medio Tiempo en el Super Bowl LX, un sector de las redes sociales no ha dudado en saltar contra las ovaciones realizadas al puertorriqueño.

Lo que para algunas personas representó una declaración de presencia cultural y orgullo latinoamericano, uniendo un continente entero más allá de la nacionalidad con un elemento sin barreras ni lenguaje como lo es el ritmo, para otra parte de la población latina no resultó un espectáculo “digno” del evento.

Algunas de las valoraciones señalan que el show no tuvo la “radicalidad” esperada, mientras que opiniones más contundentes lo señalaron de “horrible”, siendo ésta la perspectiva del conductor René Franco, quien compartió una serie de comentarios críticos en contra del show y del artista puertorriqueño.

“No entusiasmó”, señaló René Franco en sus redes sociales

El periodista mexicano, René Franco, había cuestionado previamente la elección de Bad Bunny como artista líder del show de Medio Tiempo para el Super Bowl de 2026, incluso compartiendo publicaciones realizadas con IA que pretendían “burlarse” del compositor puertorriqueño al colocarle un vestido de quinceañera y pintar las palabras “ICE OUT” en la vestimenta.

Ante este tipo de comportamiento en su red social X, la opinión que compartió tras el espectáculo del Medio Tiempo no sorprendió a los y las internautas, pues el locutor reafirmó su perspectiva respecto al ganador del Grammy a Mejor Álbum del Año este 2026.

“La música de Bad Bunny es horrible y el nivel de su espectáculo es primario, para ser amables", escribió en su cuenta oficial en X (Twitter), añadiendo que no se sintió “chantajeado” por el mensaje de la unión latina que el artista compartió en el escenario más mediático del mundo.

En otra publicación, citando un video donde se observa parte del público que no siguió el ritmo al show de Medio Tiempo, Franco señaló que “no entusiasmó” y que en el estadio no se vio “nada” de emoción en respuesta a la presentación de Bad Bunny.

Franco afirma que el show y la música de Bad Bunny no merecen el reconocimiento otorgado

Uniéndose a la opinión del presidente Donald Trump, quien tachó el espectáculo como “absolutamente terrible” y lo catalogó como una “bofetada” a Estados Unidos, el periodista mexicano criticó el acto de Bad Bunny al nombrar todos los países de América durante el show de Medio Tiempo.

La de Bad Bunny no fue una representación dignificada de América Latina, más bien una llena de clichés al viejo estilo “mexican curious” de los 70.



Justo como los gringos nos quieren ver.



Todos aplauden; nadie parece darse cuenta. — RENE FRANCO (@ReneFranco) February 9, 2026

Esta narrativa, que visibilizó y reafirmó a América Latina como parte literal y esencial del continente americano, así como los simbolismos incluidos durante el espectáculo —los plantíos que representan el esclavismo, la reivindicación de Puerto Rico y la cultura latina cotidiana, o el desplazamiento de residentes locales—, fue realizada en un país que actualmente enfrenta una crisis por actividades de opresión hegemónica ejercidas sobre toda la región.

Sin embargo, esto no fue suficiente para René Franco, quien señaló que “aprenderte de memoria los países de América y echar discurso no convierte en algo meritorio ni tu música ni tu show”, manteniendo su posición de no dejarse llevar por el mensaje que Bad Bunny compartió al mundo.

Ante tales críticas, internautas respondieron a Franco que “los clichés” que el periodista señaló como dañinos, siguen siendo parte de la cotidianidad de América Latina y la visibilización de dicha cultura en el Super Bowl no es una razón de vergüenza, sino de unión, orgullo y resistencia latina en una época y ante una nación que aún intenta arrebatarnos estos elementos.