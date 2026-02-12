María Antonieta Hidalgo, entre la memoria criminal de México y la herida abierta de Venezuela

María Antonieta Hidalgo

En ambos proyectos, Hidalgo se mueve en territorios incómodos: la violencia criminal y la fractura política. Sin embargo, lejos de la estridencia, su aproximación parte de la introspección y la empatía. Cada personaje que asume se convierte en una pregunta abierta sobre la condición humana, sobre las decisiones que marcan destinos y sobre las heridas colectivas que aún buscan nombrarse.

María Antonieta Hidalgo en "El Mochaorejas"

Humanizar sin justificar: Eva Luna en El Mochaorejas

Interpretar a Eva Luna en El Mochaorejas implicó para María Antonieta Hidalgo enfrentarse a uno de los episodios más oscuros de la historia criminal reciente en México. La actriz venezolana, radicada en el país desde hace varios años, tenía claro desde el inicio que el reto no estaba en reproducir el morbo ni en emitir un juicio moral, sino en construir un personaje desde su dimensión humana. “Una de las primeras cosas que nos enseñan cuando estudiamos actuación es a no juzgar a los personajes”, explica. Para ella, reducir una historia tan compleja a una lógica de buenos y malos no solo empobrece la ficción, sino que limita la posibilidad de reflexión del espectador.

Aunque Eva Luna existió en la vida real y estuvo vinculada directamente con Daniel Arizmendi, la serie no se plantea como un documental. Ese margen creativo permitió que Hidalgo trabajara el personaje desde el amor, la lealtad y la contradicción, más que desde la violencia explícita que ya está inscrita en el relato. “Decidí enfocarme en el amor que ella sentía por este sujeto. A pesar de todo, era una mujer fiel, leal, que lo acompañó siempre”, señala. La crudeza de la historia, afirma, ya estaba en el guion; su trabajo consistía en aportar otras capas, otras lecturas.

Durante su investigación, un detalle la marcó especialmente: Eva Luna fue la única mujer que nunca traicionó a Arizmendi. Ese dato, aparentemente secundario, se convirtió en una clave interpretativa. Para Hidalgo, hablar de lealtad dentro de un contexto criminal es incómodo, pero también revelador. “La lealtad es un valor escaso”, dice, y en esa paradoja encontró una vía para complejizar al personaje sin absolverlo.

La dinámica emocional con el protagonista fue otro de los ejes centrales de su trabajo. Los ensayos previos le permitieron explorar la relación con Daniel Arizmendi no solo como victimario, sino como un hombre atravesado por el machismo, la necesidad de control y una vida afectiva fragmentada. Eva Luna, en ese universo, es una mujer astuta, activa y estratégica, que no se limita a ocupar un lugar ornamental. Aunque no siempre se muestra de forma explícita, la actriz subraya que su personaje trabaja, integra a su familia en la banda y utiliza las herramientas que tiene a su alcance para sobrevivir y ascender.

Para Hidalgo, esta complejidad es una de las grandes fortalezas de la serie. El Mochaorejas no busca explicar la violencia desde un solo ángulo, sino mostrar cómo cada relación está cargada de tensiones, contradicciones y heridas. “Es una serie de ocho episodios, pero tiene tanta información y tanta carga emocional que hay muchísimo para desglosar”, afirma.

Empatía, exilio y memoria: Aún es de noche en Caracas

Si El Mochaorejas la obligó a dialogar con una herida histórica mexicana, Aún es de noche en Caracas la confrontó directamente con su propia biografía. La película retrata la violencia ejercida contra estudiantes durante las protestas de 2017 en Venezuela. Hidalgo no solo participa como actriz, sino como una creadora profundamente involucrada en el proyecto, que considera una forma de testimonio y sanación colectiva.

El relato sigue a una joven que, tras enterrar a su madre, regresa a su departamento y lo encuentra invadido arbitrariamente por un grupo de personas. Lejos de ser una exageración cinematográfica, la actriz subraya que cada elemento de la historia es verídico. “Es algo que yo viví en mi vida real y por lo cual me vi obligada a salir de mi país”, comparte. Esa experiencia de despojo, amenaza y exilio atraviesa toda la película y conecta con la realidad de millones de venezolanos desplazados.

Hablar de Venezuela, reconoce, sigue siendo doloroso. Hidalgo describe un país marcado por 26 años de arbitrariedades, elecciones sin resultados claros y una sociedad sometida al hostigamiento. Desde el extranjero, ha vivido el miedo por su familia, las amenazas por expresar opiniones y la impotencia de ver cómo se deslegitima el sufrimiento de todo un pueblo. Sin embargo, también habla de una esperanza contenida, de un alivio que aún no puede celebrarse abiertamente.

En ese contexto, Aún es de noche en Caracas se convierte en una herramienta para que el mundo entienda lo que ocurrió más allá de los titulares. “Esto no se trata de ideología, se trata de humanidad”, insiste. Para ella, el cine venezolano —hecho muchas veces fuera del país porque dentro no es posible— está empezando a reconstruir la memoria colectiva y a contar historias necesarias para sanar.

El día que terminó su participación en la película fue especialmente significativo. Al finalizar el último llamado, Hidalgo rompió en llanto sin entender del todo por qué. Se sintió huérfana, desplazada, agradecida y devastada al mismo tiempo. “Uno es de donde están enterrados sus muertos”, dice. Esa frase resume la manera en que el exilio se instala en el cuerpo y en la identidad, incluso cuando se construye una nueva vida en otro país.

El teatro, la responsabilidad social y el futuro

Con una sólida formación teatral, María Antonieta Hidalgo reconoce que el escenario ha sido fundamental para enfrentar procesos creativos tan exigentes. Los ensayos largos, la escucha del otro y el trabajo corporal le han dado, dice, la piel necesaria para habitar personajes complejos sin quebrarse. La transformación no ocurre solo frente a la cámara, sino desde el vestuario, el maquillaje y la relación con el equipo. “El teatro es la mayor escuela para los actores”, afirma, convencida de que todo intérprete debería pasar por esa experiencia.

Más allá de la técnica, estos proyectos le han dejado un aprendizaje personal profundo: no juzgar. Conocer historias tan alejadas de la propia y entender los contextos que las moldearon no implica justificar la violencia, pero sí desarrollar compasión. Para Hidalgo, ese ejercicio ha redefinido su visión del oficio actoral. “Tenemos un rol social”, sostiene. En un medio donde muchas veces se prioriza la fama o la viralidad, ella apuesta por contar historias con un trasfondo transformador.

Tanto El Mochaorejas como Aún es de noche en Caracas dialogan con memorias dolorosas que no deben ser olvidadas. En palabras de la actriz, recordar de dónde venimos es la única forma de aspirar a una sociedad mejor. México, Venezuela y Latinoamérica comparten heridas distintas, pero también la necesidad urgente de mirarse en el espejo del arte. Y en ese reflejo, María Antonieta Hidalgo ha encontrado no solo personajes desafiantes, sino una manera de reconciliar identidad, exilio y vocación.