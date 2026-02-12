Seedance 2.0: así es la IA que promete hacer películas realísticas y que preocupa a Hollywood

Seedance 2.0 El software de Inteligencia Artificial realiza escenas realistas de unos segundos, pero se espera que pueda realizar largometrajes completos en el futuro.

La Inteligencia Artificial continúa trabajando para realizar tareas cada vez más complejas de forma eficiente. Ahora, un nuevo software parece estar listo para desarrollar películas con la necesidad de unos cuantos prompts. Se trata de Seedance 2.0, un programa que ya está produciendo videos realistas y utilizando la imagen de cualquier celebridad y generado secuencias y escenas con movimientos fluidos y efectos especiales, incluso ya se está utilizando con animación.

En redes sociales, han comenzado a hacerse virales este tipo de videos donde se puede ver a Tom Cruise en una escena de pelea con Brad Pitt o John Wick (Kenu Reeves). También, se ha utilizado también para hacer escenas de ánimes y de otros productos de animación. Las voces, escenas, iluminaciones comienzan a acercarse a una producción real, lo que está generando tanto entusiasmo como preocupación.

Seedance 2.0 changed filmmaking forever.



"Will Smith fighting a spaghetti monster, epic action film scene, different cuts, 80s movie scene"



Now you can direct your own movies 🧵👇 pic.twitter.com/1prrQ4NUUh — Javi Lopez ⛩️ (@javilopen) February 11, 2026

¿Qué es Seedance 2.0?

Seedance 2.0 es un modelo de generación audiovisual basado en IA que permite crear videos completos mediante instrucciones escritas o recursos multimedia de referencia. Su objetivo es acelerar la producción de contenido para áreas como cine, publicidad, comercio electrónico o redes sociales.

El sistema utiliza una arquitectura multimodal que integra texto, imágenes, audio y video en un mismo proceso creativo, lo que le permite generar escenas con coherencia visual, movimientos realistas y sonido sincronizado. Según ByteDance, la herramienta puede crear secuencias de múltiples planos, con control de iluminación, cámara y estilo, características que normalmente requieren equipos profesionales de producción.

ETHAN HUNT VS JOHN WICK.



This is the best Seedance 2.0 clip I've seen yet. Buckle up, Hollywood.



Full prompt at the end of video. pic.twitter.com/uchmWQbiLu — ChatCut (@chatcutapp) February 12, 2026

¿Cómo funciona Seedance 2.0?

Seedance 2.0 opera mediante un proceso de generación automática basado en instrucciones del usuario y materiales de referencia. En términos simples, el flujo funciona así:

Entrada de datos : el usuario introduce una descripción escrita o carga imágenes, clips de video o audio.

: el usuario introduce una descripción escrita o carga imágenes, clips de video o audio. Procesamiento multimodal: la IA analiza todos los elementos simultáneamente para entender el contexto narrativo y visual.

la IA analiza todos los elementos simultáneamente para entender el contexto narrativo y visual. Generación de video: el modelo produce un clip con movimiento estable, continuidad entre escenas y audio sincronizado.

el modelo produce un clip con movimiento estable, continuidad entre escenas y audio sincronizado. Edición y control creativo: permite ajustar estilo, iluminación, cámara y ritmo, simulando un control similar al de un director.

El sistema puede crear videos de corta duración, generalmente de unos segundos, con calidad profesional, lo que reduce tiempos y costos de producción audiovisual. Se espera que en el mediano y largo plazo, sea capaza de generar largometrajes completos.

¿Dónde está disponible para utilizarse Seedance 2.0?

Actualmente, Seedance 2.0 se encuentra en despliegue gradual y su acceso todavía es limitado. Según información oficial y especializada, puede utilizarse principalmente en:

Dreamina AI (versión web): donde se está integrando progresivamente el modelo.

(versión web): donde se está integrando progresivamente el modelo. Aplicación Doubao : plataforma conversacional de ByteDance que incluye herramientas de IA.

plataforma conversacional de ByteDance que incluye herramientas de IA. Volcano Engine Model Ark Experience Center: entorno de pruebas para desarrolladores.

Algunas versiones preliminares se distribuyen en fase beta y el acceso público completo se espera de forma gradual durante 2026, dependiendo de la región y la disponibilidad de la plataforma.