Muere Eric Dane a los 53 años: ¿Qué le pasó al actor de Grey’s Anatomy?

El actor estadounidense Eric Dane, reconocido por interpretar al carismático doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy, murió este jueves 19 de febrero a los 53 años.

El intérprete falleció acompañado de su círculo cercano, entre ellos su esposa, Rebecca Gayheart, y sus hijas, Billie y Georgia. De acuerdo con el comunicado familiar, el actor sostuvo una lucha valiente contra la enfermedad mientras promovía la concienciación y la investigación sobre este padecimiento neurodegenerativo.

¿De qué murió Eric Dane?

La familia del actor informó a la revista PEOPLE que el actor tenía esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, un trastorno progresivo que afecta las neuronas motoras y deteriora gradualmente el control muscular.

Durante su proceso con la enfermedad, Dane se convirtió en una voz activa para visibilizar el impacto de la ELA y respaldar la investigación médica. En el mensaje difundido tras su muerte, sus familiares destacaron su determinación por ayudar a otras personas en situaciones similares y agradecieron las muestras de apoyo del público, al tiempo que solicitaron privacidad.

Información en desarrollo...